Україна отримала теплову електростанцію з Литви

Європейська комісія успішно провела одну зі своїх найбільших на сьогодні скоординованих логістичних операцій, передавши Україні повний комплект обладнання для теплової електростанції з Литви.

«Складна операція, що тривала 11 місяців, включала 149 поставок обладнання загальною вагою 2399 тонн. Серед них 40 були негабаритними вантажами, включаючи надзвичайно важкі трансформатори та статори вагою близько 172 тонн кожен. Підтримка Польського урядового агентства стратегічних резервів відіграла важливу роль у забезпеченні складного транспортування цих компонентів», – зазначають в Міністерстві енергетики України.

Надане обладнання допомогло провести аварійні ремонти в кількох регіонах України, де енергетична інфраструктура була істотно пошкоджена внаслідок російських ударів.

Ця логістична операція є частиною комплексної відповіді ЄС на агресію росії проти України з лютого 2022 року, скоординовану через Механізм цивільного захисту ЄС (UCPM). На сьогодні загальна підтримка ЄС енергетичного сектору України допомогла мільйонам людей, включаючи доставку 9500 генераторів та 7200 трансформаторів через Механізм UCPM.

Загалом Комісія виділила понад 1,2 мільярда євро на програми гуманітарної допомоги в Україні та доставила понад 160 000 тонн допомоги.