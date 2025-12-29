У грудні 2025-серпні 2026 року громадська організація «Прес-клуб реформ» реалізовуватиме проєкт «Компас розвитку: стратегія, партнерства, лідерство». Його мета — зміцнити організаційний потенціал команди, забезпечити стійкість діяльності та підвищити ефективність управління, комунікацій і залучення ресурсів у період воєнних викликів.

Проєкт буде впроваджуватися за технічної підтримки ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF). WPHF – це гнучкий і швидкий інструмент фінансування, який підтримує якісні заходи, спрямовані на підвищення спроможності місцевих жінок у запобіганні конфліктам, реагуванні на кризи та надзвичайні ситуації та використовування ключових можливостей миробудівництва.

Проєкт “Компас розвитку: стратегія, партнерства, лідерство” спрямований на розробку Стратегії розвитку організації до 2030 року та Операційного плану на 2026-2027 роки, оновлення внутрішніх політик — зокрема політики інклюзії, кадрової політики та плану з управління ризиками. Команда отримає навчання з фандрейзингу та мобілізації ресурсів, створить власний план залучення коштів і проведе ребрендинг із розробкою комунікаційної стратегії, брендбуку та оновленням вебсайту.

Важливим компонентом проєкту є впровадження нових управлінських практик — аналіз організаційної структури, підготовка та поширення аналітичного й фінансового звіту серед партнерів і донорів. Завдяки інституційній підтримці планується зберегти 80% ключової команди, посилити стабільність організації та забезпечити її здатність оперативно реагувати на кризові ситуації.

Реалізація «Компасу розвитку» допоможе «Прес-клубу реформ» стати стійкішою, відкритішою до партнерств і стратегічно зорієнтованою інституцією, яка й надалі підтримуватиме жінок-журналісток, свободу слова та розвиток громадянського суспільства в Україні.

ДОВІДКА: Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги Організації Об’єднаних Націй (WPHF) – це єдиний глобальний механізм, створений виключно на підтримку участі жінок в процесах розбудови миру та безпеки, а також гуманітарної допомоги. WPHF, керований низкою представників громадянського суспільства, урядів та ООН, — це трастовий фонд за участі багатьох партнерів, який мобілізує терміново необхідне фінансування для місцевих організацій, очолюваних жінками, та працює разом із жінками на передовій заради побудови міцного миру. Починаючи з 2016 року, WPHF надав фінансування та підтримав спроможність понад 1000 місцевих жіночих організацій громадянського суспільства, які працюють над питаннями порядку денного «Жінки, мир, безпека» та реалізують гуманітарну діяльність у 41 країні світу, які постраждали від кризи.