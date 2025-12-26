Скільки потрібно мати страхового стажу для виходу на пенсію у 2026 році?

Право на призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, відповідно до якої пенсія за віком призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, 63 або 65 років.

У 2026 році право на пенсію за віком матимуть особи, які досягнули:

60 років, за наявності страхового стажу не менше 33 років;

63 років, за наявності страхового стажу не менше 23 років та 65 років, за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Наявність страхового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком, визначається на дату досягнення особою відповідного віку і не залежить від наявності страхового стажу на дату звернення за призначенням пенсії.

У разі відсутності необхідного страхового стажу на дату досягнення віку 60, 63 або 65 років, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.

Довідково: в 2025 році право на призначення пенсії за віком мали особи після досягнення віку:

60 років, за наявності 32 років страхового стажу;

63 років, за наявності 22 років страхового стажу;

65 років, за наявності 15 років страхового стажу.

Звертаємось до майбутніх пенсіонерів, які у 2026 році досягнуть пенсійного віку, але мають певні хвилювання щодо кількості набутого страхового стажу та права на призначення пенсії за віком.

Пропонуємо декілька корисних порад:

Уважно перегляньте наявні документи (паспорт, ідентифікаційний код, дипломи про освіту, свідоцтво про народження дітей, військовий квиток). Проведіть первинний аудит паперової трудової книжки, якщо маєте записи до 2004 року (у разі виявлення неточностей, помилок, найчастіше в ПІБ, даті народження, зверніться до страхувальника для оперативного усунення неточностей). Запитайте у роботодавця, чи оцифрована трудова книжка. Якщо ні, то ви можете звернутись до фахівця Пенсійного фонду України для її оцифрування. За бажанням замовте довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль, тобто 5 років, до 01 липня 2000 року. Зверніться до фахівця сервісного центру з проханням обрахувати набутий страховий стаж або ж скористайтесь мобільним застосунком “Пенсійний калькулятор”, він допоможе дізнатись орієнтовну суму пенсійної виплати. Оберіть спосіб отримання пенсійної виплати ‒ пошта або банківська установа. Зробіть 2 кольорові фотографії 4х6 см для виготовлення пенсійного посвідчення.

Нагадуємо, що звернутись для оформлення пенсії за віком ви маєте 3 місяці від дня набуття пенсійного віку, якщо ж ви звернетесь до сервісного центру пізніше 3 місяців, то пенсія буде призначена з дня звернення, а не з наступного дня після досягнення пенсійного віку.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області