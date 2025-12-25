Системи фільтрації повітря у торгових центрах та бізнес-центрах

Якість повітря у комерційних будівлях повинна відповідати санітарно-гігієнічним нормам. Від цього залежить не лише комфорт, а й здоров’я людей, що в них перебувають. Для забезпечення відповідності чинним стандартам може знадобитися сучасна система фільтрації повітря. Виробнича компанія «Селтон» пропонує фільтровентиляційні установки різної продуктивності.

Переваги чистого повітря у торгових та бізнес-центрах

Світові дослідження вказують на те, що якість повітря впливає на продуктивність працівників. При дотриманні норм працездатність в середньому зростає на 8-11 %. Погіршення мікроклімату в робочих зонах може призвести до:

погіршення самопочуття, частих головних болів, зниження здатності концентрувати увагу та виконувати складну інтелектуальну роботу;

зростання захворювань, які передаються повітряним шляхом, алергічних проявів;

економічних збитків внаслідок виходу працівників на лікарняні;

втрати прибутку через малу кількість відвідувачів, сперте повітря відбиває бажання ходити по магазинах

Сторонні запахи у торгових залах часто призводять до поганого враження від закладу у клієнтів. Крім того, шкідливі домішки у повітрі можуть впливати й на якість продукції.

Вимоги до фільтровентиляційних систем для комерційних просторів

Бізнес-центри та торговельні простори досить багатолюдні. Тому фільтровентиляційні установки, ФВУ для них мають забезпечувати достатній повітрообмін. При виборі моделі спеціалісти мають враховувати загальну площу та об’єм приміщень, що буде обслуговуватися, кількість людей, що одночасно перебуватимуть у приміщеннях. Подібне обладнання повинно:

очищати повітря, що забирається ззовні, від шкідливих домішок;

мати систему рекуперації для забезпечення економії коштів на опаленні та кондиціонуванні;

забезпечувати подачу достатнього об’єму повітря;

функціонувати з мінімальним шумом, щоб не створювати дискомфорт;

бути простим у використанні та обслуговуванні.

Переваги ФВК від українського виробника

Сучасна система очищення повітря у торгових чи бізнес-центрах повинна відповідати вимогам чинних галузевих стандартів та санітарно-гігієнічних норм. Українські виробники при створенні подібних комплексів спираються на будівельні правила та сучасні реалії. ФВК здатні захистити від пилу різної величини та природи (включно з радіаційним), алергенів, бактерій, вірусів, токсичних та отруйних газів. Для цього до складу установок включають фільтри механічного очищення різних класів та фільтри-поглиначі. У останніх використовується спеціальний тип вугілля, яке забезпечує очищення повітря від всіх запахів, смаків тощо.

До інших переваг фільтровентиляційних комплексів можна віднести:

можливість підігріву чи охолодження чистого повітря, що подається у приміщення;

простоту використання та обслуговування. Для цього не потрібні спеціальні знання. Керування відбувається за допомогою інформативної панелі. Після введення вихідних даних комплекс самостійно контролює основні процеси та нагадає про необхідність заміни фільтроелементів. Завдяки українському виробництву придбати розхідники буде нескладно;

високі показники продуктивності та ефективності;

можливість підключення до різних джерел живлення: стаціонарної мережі, генератора тощо.

Ефективність фільтровентиляційного обладнання серед іншого залежить і від правильного вибору моделі. Звертайтеся до спеціалістів компанії Selton за професійною консультаційною підтримкою.