Феєрверки під забороною: що варто знати перед святами

Напередодні свят потрібно пам’ятати, використання та продаж більшості видів піротехніки в Україні заборонено. За порушення передбачені штрафи, а в деяких випадках навіть обмеження чи позбавлення волі. Які саме заборони діють чи є винятки, та яка відповідальність очікує на порушників — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Які саме заборони діють і чи є винятки

В Україні заборонено використовувати практично всі салюти і петарди (піротехніку класу F2, F3 та F4). Ця заборона діє по всій території країни та передбачена Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо використання та обігу піротехнічних виробів».

Можна використовувати бенгальські вогні, фонтани, феєрверки-свічки та хлопавки (клас F1). Однак дітям до 16 років їх продавати чи передавати заборонено.

Водночас ці обмеження не стосуються використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами для робочих потреб.

Відповідальність за використання

Для людей, які порушують заборону, передбачена адміністративна або і кримінальна відповідальність.

Так, відповідно до статті 182 Кодексу України про адміністративні порушення (далі – КУпАП), порушення вимог щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях тягне за собою:

для громадян попередження або накладення штрафу від п’яти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 до 255 грн);

посадових осіб та підприємців – штраф від п’ятнадцяти до тридцяти (від 255 до 510 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім цього, порушників можуть притягнути за хуліганство, відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. У цьому випадку їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 до 34 тис. грн (від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або пробаційного нагляду на строк до 5 років, або обмеження волі на той самий строк. Якщо ж правопорушення скоєно групою осіб, стаття передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Відповідальність за продаж

Відповідальність передбачена і для продавців піротехніки. Це може бути штраф від 17 до 34 тис. грн та конфіскація товару та виручених коштів з продажу (за порушення порядку провадження господарської діяльності — стаття 164 КУпАП).

За порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів (стаття 195-6 КУпАП) передбачено штраф від 595 до 1020 грн (тридцяти п’яти до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян). Та конфіскація піротехніки.

Відповідальність дітей

З 16 років діти несуть адміністративну та кримінальну відповідальність, тобто покарання буде таке саме як і для дорослих. А за хуліганство можуть притягнути до відповідальності вже з 14 років.

В інших випадках відповідальність за дії дітей будуть нести батьки. Це передбачено статтею 184 КУпАП. А саме:

за вчинення дитиною адміністративного правопорушення передбачений штраф для батьків від 850 до 1700 грн (від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

за дії дитини, які містять ознаки кримінального правопорушення, зокрема хуліганство, на батьків очікує штраф від 1700 до 5100 грн (від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Що робити, якщо стали свідками використання чи продажу піротехнічних засобів

Телефонуйте до поліції за номером 102.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/