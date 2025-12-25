Через повітряні тривоги відсутні фотозвіти за 10:00.

Олена Мудрієвська – автор п’єси та режисерка вистави;

Оксана Шарій – головна художниця;

Владлен Куркотило – завідувач музичної частини, монтаж відеоматеріалів вистави;

Станіслав Стогодюк – художник по світлу.

Короткий опис вистави:

«Сонік-рятівник» за твором Олени Мудрієвської — це захоплива новорічна інтерактивна вистава для дітей та всієї родини. У казковому містечку панує святковий настрій: мешканці прикрашають ялинку, готують подарунки та з нетерпінням чекають на прихід Санти. Але радість опиняється під загрозою, адже хитрий і підступний Грінч викрадає подарунки та намагається зіпсувати Новий рік.

На порятунок свята вирушає відважний Сонік-рятівник. У пошуках допомоги він подорожує різними казковими світами та зустрічає улюблених героїв дітей: Міккі й Мінні Маусів, яскравих лялечок LOL, веселого Губку Боба та кмітливого Міньйона. Кожен із них намагається допомогти, але зупинити Грінча виявляється не так просто.

Зрозумівши, що лише дружба й єдність можуть врятувати свято, Сонік звертається до всієї зоряної галактики. Разом героям вдається знайти Грінча з подарунками та розкрити справжню причину його вчинків. У зворушливому фіналі Санта показує, що добро й прощення сильніші за зло: Грінча пробачають і запрошують приєднатися до святкування.

Кульмінацією стає велике новорічне свято з піснями, танцями та сюрпризами, де з’являється улюбленець малюків — Лабубу. Вистава дарує дітям радість, віру в дива та вчить, що справжнє диво — у доброті, дружбі та щирому серці.