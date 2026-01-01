Спитайте у Портнікова

Зовсім не святкові розмови точаться між українцями в ці дні, й зазвичай вони починаються та закінчуються запитаннями, на які ми не знаходимо відповідей. Чи виправдаються наші надії на закінчення війни? Чи завершиться вона підписанням мирної угоди та проведенням президентських виборів?

Якщо бажаєте почути правду без прикрас, а не чергові оманливі обіцянки про «два-три місяці», спитайте у Віталія Портнікова. І запам’ятайте відповідь.

– Я поки що не бачу ані реальних мирних перемовин, ані перспектив будь-яких виборів у осяжній перспективі – бо для них немає жодних умов безпеки. То ж бажаю в Новому році бути сильними, а в дива вірити тільки у святкову ніч.