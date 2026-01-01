Воїни світла

В обленерго – майже шість років. Робота подобається. Відколи війна – додалося завдань. Нагородження орденом, який вважається бойовим, було несподіванкою. За що нагородили? Начальство знає, йому видніше. А вдома зраділи.

Ось і все, що розповів «Україні-Центр» з приводу отримання ордена «За мужність» третього ступеня 41-річний кропивничанин Роман Новіцький, який працює електромонтером в ПрАТ «Кіровоградобленерго». Приємно спілкуватися зі скромною людиною!

Такими ж орденами нагороджено ще двох працівників «Кіровоградобленерго» – Руслана Мірошниченка та Євгена Тонетова. Привід – День енергетика. З цієї ж нагоди президентським указом голові ПрАТ Володимиру Чернявському присвоєно почесне звання «Заслужений енергетик України».

Ще кільканадцятьох трудівників енергетичної галузі відзначено грамотами й подяками Кіровоградської обласної військової адміністрації. Це Володимир Бойко, Сергій Брайко, Олеся Муленкова, Володимир Рекечинський, В’ячеслав Гончар, Андрій Дяченко, Олександр Кіструй, Віталій Кріль, Олег Ліхман, Віталій Мошняга та Максим Шевченко з «Кіровоградобленерго», Вадим Уманський, Світлана Кіш та Юлія Кошман з ТОВ «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія». Обласні відзнаки отримали й Анатолій Іванов, Василь Котішевський та В’ячеслав Скляр з КП «Теплоенергетик» Кропивницької міської ради, Олександр Охотніков та Андрій Чередніченко з КП «Міськсвітло» Кропивницької міської ради. Кропивницька міська рада відзначила грамотами працівників КП «Електротранс» Оксану Семидоцьку, Віктора Юрченка, Віталія Тищенка.

Вручення відзнак відбулося в обласній військовій адміністрації.

– Коли ворог цілеспрямовано нищить енергетичну інфраструктуру, залишаючи міста й села без світла, тепла та зв’язку, роль енергетиків, їхні знання, досвід і професіоналізм – справді неоціненні, – звернувся до присутніх начальник ОВА Андрій Райкович. – Сьогодні не лише українці, а весь цивілізований світ із подивом і повагою спостерігає за їхньою хоробрістю та витримкою. Бо працюють в зонах масштабних пожеж, під загрозою ворожих шахедів і ракет, аби у найкоротші терміни повернути людям світло. За це – низький уклін енергетикам від усієї Кіровоградщини.

– Особлива подяка працівникам мобільних енергетичних бригад, які ремонтують підстанції, лінії електропередач, трансформатори, обладнання і всю критичну інфраструктуру, ризикуючи власною безпекою, – зазначив голова обласної ради Юрій Дрозд.

– Демонструєте не лише високу професійну майстерність, а й велику мужність, відновлюючи вражені ворожими ракетами підстанції, десятки кілометрів мереж. Навіть тут, на відносно мирній території, ось вже майже чотири роки ми відчуваємо ворожі прильоти дуже часто. Ви, по суті, тримаєте світло у своїх руках. І це щира подяка від усіх земляків, – сказав енергетикам заступник кропивницького міського голови Олександр Мосін.