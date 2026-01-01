Внесок Олександрії

Із 2023 року Олександрійська громада щороку направляє до державного бюджету близько 150 мільйонів гривень у вигляді податків на потреби сил оборони. За три роки з бюджету громади вилучили приблизно 450 мільйонів гривень.

У 2026 році міський бюджет також передасть 150 мільйонів гривень, повідомив міський голова Сергій Кузьменко під час сесії міської ради.

– Окрім цього обов’язкового вилучення до державного бюджету, в 2025 році, попри обмежені фінансові можливості, громада додатково спрямувала понад 15 мільйонів гривень на підтримку військових, військових частин, лікування поранених та допомогу родинам полеглих Героїв. Окрему увагу приділили підтримці дітей загиблих Захисників – до Дня Святого Миколая вони отримали міські виплати по 3 000 гривень, – поінформував міський голова.

Напередодні Різдва Сергій Кузьменко підписав план шефської допомоги на 2026 рік для військових підрозділів, що розташовані на території громади.

Як і в попередні роки, план шефства розроблений фахівцями міської ради спільно з представниками військових підрозділів. Документ передбачає подальшу співпрацю у вирішенні соціально-побутових і культурних питань військовослужбовців, а також реалізацію заходів, спрямованих на підтримку армії та підвищення престижу військової служби.