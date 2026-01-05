Дрон у пам’ять про Фарида

Мати загиблого два роки тому Фарида Ліпченка Жанна оголосила збір коштів на придбання тепловізійного розвідувального дрона для побратимів сина з 79-ї бригади.

«Цей дрон – не просто техніка Це очі в небі, які бачать ворога вночі й у складних погодних умовах, допомагають вчасно помітити небезпеку, уникнути засідок і зберегти життя наших захисників. Це реальна допомога тим, хто щодня тримає стрій і повертається з бойових виходів живим, – написала Жанна. – Якщо ви відчуєте серцем і захочете долучитися до купівлі дрона, я буду щиро вдячна. Після придбання дрона я обов’язково відзвітую – покажу, куди пішли кошти і кому саме він служить».

ПриватБанк: 5363542093344365 Ліпченко Жанна

Monobank: https://send.monobank.ua/jar/8myEHDQfeg

Світла пам’ять Фариду. Сили нашим захисникам!