З почуттям глибокої стурбованості

Відповідайте чесно, не заглядаючи у Вікіпедію і не звертаючись за допомогою до ШІ, що ви знаєте про Венесуелу? Вибачте мені за нахабність, але майже впевнений, що відповідь буде на кшталт: «Латинська Америка, нафта, наркотики, Чавес і Мадуро». І все! Ось і припиніть нарешті дивуватися, що більша частина земної кулі знає про Україну і російсько-українську війну не набагато більше.

На жаль, і мої знання про Венесуелу – теж мінімальні. Знаю, що, згідно з історичним міфом, мандрівник Америго Веспуччі, вражений красою нової землі, вигукнув «Маленька Венеція!» – звідси і Венесуела. Краса тих місць унікальна навіть для всієї нашої планети. Маленька Венеція за чисельністю населення близька до нинішньої України – приблизно 30 мільйонів, при цьому чимала частина венесуельців давно емігрувала подалі від бідності, бандитизму, диктаторської влади і наркомафії. На свій сором, не назву нікого з видатних венесуельських письменників, художників, зірок естради чи спорту. З великими зусиллями згадаю Сімона Болівара і плеяду видатних, але для мене неіменитих бейсболістів.

Нафти там – як бруду, а незайнята нафтою земля набита корисними копалинами. Що не розкопане, те засаджене кавовими плантаціями та іншими тропічними делікатесами. Справжній земний рай, якби не корупція, бандитизм і наркотики. Венесуела – один із світових центрів експорту кокаїну та емігрантів. Попередній президент країни Уго Чавес обіцяв перемогти все зло в країні. Не переміг, більше того – відправив економіку в нокаут.

Мадуро – популіст і горлопан – вирішив співіснувати з наркокартелями, які керують цілими провінціями. З опозицією він бореться на вулицях і виборах приблизно так само, як і лукашенко, тільки з латиноамериканським досвідом вбивств і за допомогою кубинських інструкторів. Масова еміграція венесуельців почалася ще за Чавеса і продовжилася за Мадуро – гіперінфляція і дефіцит продуктів їй дуже сприяють.

Трамп почав з невластивих для нього «делікатних» прохань до Мадуро зупинити потік наркотиків і емігрантів до США. Мадуро не послухався, почав пиндючитися у відповідь. Ну як же, у нього сам путін у друзях і купа російського озброєння, в тому числі винищувачі і комплекси С-300. Трамп дав команду затримувати кокаїнову армаду в океані, Мадуро у відповідь зажадав дотримання міжнародних прав для контрабандистів.

Далі знаєте: американські спецпризначенці висадилися в столиці Каракасі, витягли подружжя Мадуро із спальні і повернулися додому, зазнавши мінімальних втратам. Вся операція тривала близько трьох годин.

Кожен, хто цікавиться політикою, може прочитати про це в ЗМІ та соціальних мережах – я не Америго Веспуччі і Америки вам не відкрию, але зупинюся на декількох моментах.

Головне: з початком широкомасштабної агресії росії проти України та хамасівської різанини 7 жовтня ООН разом з усіма дочірніми структурами та тоннами юридичних документів остаточно перестали виконувати функції ефективного міжнародного арбітра і, тим більше – шерифа. Повна імпотенція міжнародних структур, яка переходить у схвалення диктаторських і кримінальних режимів, скасувала горезвісний світовий порядок.

Наш світ остаточно змінив правила співіснування країн на планеті. Вбиваєш сусідів, труїш їх наркотиками? Будь готовий, що за тобою прийдуть. І не через три роки або три дні – вистачить трьох годин на будь-який бункер. Досвід вже є, недарма ж Трамп зустрічав Новий рік разом з екскомандиром спецпризначенців Нетаньягу.

Всім, хто обурюється діями Штатів стосовно Мадуро, рекомендую зняти білі польти і перезавантажити мізки. Боротися зі світовим злом треба не в судах і не на трибунах, а так, як воно заслуговує. Бажаючі можуть вирушити в Нью-Йорк до будівлі Південного окружного суду і там разом з Гретою Тунберг і Ко слухати промову прокурора і під наглядом поліції боротися за свободу колишнього диктатора.

Всі світові ігри з ненасильницьким протестом проти диктаторських режимів можна вважати закінченими. Всім їм – путіну, лукашенку, кіму, айятоллам – ваші картонки з гаслами до дупи. А ось спецоперація Трампа буде неприємно охолоджувати їм місце для сидіння.

Висновки. Їх зараз зроблять усі – і демократи, і диктатори, і виборці. Українцям теж було б непогано задуматися. Чи можна довіряти владу безвідповідальним людям, які вміють руйнувати, але не вміють будувати і захищати?

Так, я як і раніше вважаю, що всім нам треба жити за законом, але є нюанси. По-перше, всім – без винятку. А по-друге, ці закони не повинні створювати умови для безкарності мародерам та іншим злочинцям, і не розтягувати судовий процес на довгі роки.

З поганих новин. У Венесуелі нічого не закінчилося. Наркокартелі нікуди не поділися, кокаїн і нафта на місці. Мадуро, судячи з усього, не був главою наркомафії – він просто співіснував з ними. Прибрати низові, горизонтальні мафіозні структури набагато складніше, ніж провести навіть таку блискучу спецоперацію. А якщо згадати партизанські традиції Че Гевари, то мир і спокій настануть у Маленькій Венеції дуже нескоро.