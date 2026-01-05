Спортивний 2026-й: на будь-який смак

Безумовно, в цьому невеликому анонсі ми не зможемо розповісти про всі важливі події цього року. Отже тільки про головне зі спробою прогнозу.

Зимові Олімпійські Ігри. 6-26 лютого

Змагання в Італії буду дивитися разом із Вами по телебаченню. При чому дивитися все без винятку. І в цьому перевага пересічного вболівальника над акредитованим журналістом, який має постійно обирати на його думку найцікавіше. Та все ж я сумую. Сумую тому, що про дві попередні зимові Олімпіади у Пхенчхані та Пекіні розповідав шанувальникам спорту безпосередньо з місця подій. І ці фантастичні враження та емоції завжди згадую з шаленою ностальгією. Це те заради чого завжди хочеться жити та працювати в спортивній журналістиці. Мав попередню акредитацію й до Мілана – Картіне-д’Ампеццо, але…

До речі, моїм колегам, які відправляться на Ігри, не позаздриш. І мова не про нейтральних атлетів та журналістів, яких таки допустили. З ними ми якось справлялися ще в Пекіні попри їх демонстративне хамство. Справа в тому, що цього разу логістика на Олімпіаді неймовірно жахлива. Відстані між аренами просто гігантські, а таких швидкісних поїздів, як були в Пекіні, в Італії просто немає. Ось і виходить, що потрапити на всі змагання, які тебе цікавлять, місія практично нездійснена.

Але чи то на жаль чи то на щастя, але реальних перспектив на олімпійські нагороди в українських атлетів не так багато. Якби в мене був вибір, то відправився до Лівіньо. Саме тут на Livigno Aerials & Moguls Park відбудуться змагання з могулу та лижної акробатики. Хоча наразі в нас є певні прориви й в біг-ейрі. А вони пройдуть Livigno Snow Park. Але то сподівання.

А ось в лижній акробатиці, де ми здобували медалі – золото та срібло Олександра Абраменка на двох останніх Олімпіадах – шанси на нагороди, як в індивідуальному заліку так і в командному турнірі дійсно вимальовуються. Отже, раджу вам зосередити свою пильну увагу саме на цих стрибках, які відбудуться:

17 лютого (вівторок)

10:45 – 14:45

Кваліфікація (жінки та чоловіки)

18 лютого (середа)

11:30 – 12:55

Фінал (жінки)

19 лютого (четвер)

11:30 – 12:55

Фінал (чоловіки)

21 лютого (субота)

10:45 – 12:25

Фінал (змішані команди)

А як же український біатлон? Ось тут, на мою думку, золоте покоління пішло, а гідна зміна ще не виросла. Тому, враховуючи останні результати на Кубку світу, будь-яка медаль в цьому виді програмі стане для нас величезною сенсацією. Гонки будуть проходити 8 (змішана естафета -14:05), 10 (індивідуалка. Ч – 13:30), 11 (індивідуалка, Ж – 14:15), 13 (спринт, Ч – 14:00), 14 (спринт, Ж – 14:00), 15 (пасьют, Ч- 11:15, Ж – 14:45), 17 лютого (естафета, Ч -14:30), 18 (естафета, Ж – 14:45), 20 (мас-старт, Ч – 14:15), 21 лютого (мас-старт, Ж – 14:15).

Та в будь якому випадку, олімпійській біатлон – це завжди цікаво й часом непередбачувано. Тим більше, що колишніх фаворитів вже немає, а реальних претендентів на олімпійський трон чимало.

Та все ж, вважаю попри безліч дуже цікавих стартів, головним турніром Олімпіади стане саме хокейний. Тут вперше, після Олімпіади 2014 року, зійдуться дійсно найкращі команди світу з усіма зірками НХЛ. І яка ж радість, що ми не побачимо в Мілані Овечкіна та інших. Їм не місце на цьому святі. Ми ж, попри всі жахи сьогодення, насолодимося цією неймовірною подією, яка відбувається раз на чотири роки.

Кубок світу з футболу. 11 червня – 19 липня

Тут ми ще знаходимося в невизначеному стані. Якщо команда Сергія Реброва таки потрапить на турнір, який відбуватиметься на футбольних полях США, Мексики та Канади, то буде зацікавленість. Якщо ж, не дай Боже, ні, то все перетвориться на банальне очікування вирішальних матчів. Бо тут дуже забагато відверто «лівих» команд. А це загрожує тим, що відбудеться забагато прохідних матчів, забагато розгромів, забагато футболу доволі низького рівня. Хоча, безумовно, сенсації теж відбудуться. Ну як же без них.

Цей турнір стане «The Last Danse» двох футбольних геніїв. Один із них буде прагнути перемоги будь за що, а другий, якого вже й так вважають чи не живим богом – буде просто насолоджуватися. Та все ж запам’ятовується останнє слово – ще одного шансу в них вже не буде.

Я буду вболівати за першого. Тим більше, що його команда дійсно має дуже потужний склад. Хоча чи погодяться з таким розкладом сучасні лідери Іспанії та Франції – це головне питання. Ну й Бразилія вже давно нічого не вигравала. Навіщо тоді було запрошувати самого Папу Карло.

Все інше

Безумовно на цьому фоні всі інші змагання дійсно відходять на другий план. Але й там є чимало надзвичайно цікавих питань. Чи продовжать тотальне домінування в чоловічому тенісі Алькарас і Сіннер, або Джокович таки вистраждає свій 25-й мейджор? Чи відбудеться бій між Усиком та Вайлдером і Ф’юрі проти Джошуа?

Що покаже Формула 1 з новим регламентом, де Ферстаппен прагнутиме повернути корону, Хемілтон просто повернутися на подіум, Норріс довести, що він чудовий пілот, а не експлуататор гарної машини, а геніальний Ньюї намагатиметься вчергове всіх знищити своїм «Астон Мартін». Та наразі кажуть, що потужніший за усіх «Мерседес».

Нам же буде цікаво спостерігати за чемпіонатом Європи з легкої атлетики (10-16 серпня, Бірмінгем) та світовою першістю королеви спорту серед атлетів до 20 років (5-9 серпня, Юджин), європейським чемпіонатом із водних видів спорту (1-16 серпня, Париж), чемпіонатами світу (17-25 жовтня, Роттердам) та Європи (13-16 серпня, жінки, 19-23 серпня, чоловіки) зі спортивної гімнастики, етапами Кубку світу з художньої гімнастики, чемпіонатами Європи (квітень) та світу (травень–червень) з боксу, чемпіонатом Європи (квітень) та світу з боротьби (вересень), чемпіонатами Європи (квітень) та світу (червень) з фехтування, чемпіонати Європи серед чоловіків (серпень) та жінок (вересень) із волейболу та пляжного волейболу (червень).

Це переважно ті змагання, де українські оновлені команди розпочинають боротьбу за олімпійські ліцензії та мають шанси на нагороди.

Хоча звісно у нас чимало шанувальників заокеанських ліг, баскетбольної Євроліги, велоперегонів, снукеру й навіть дартсу. Обирайте, вболівайте, насолоджуйтеся й просто любіть спорт в усіх його проявах.