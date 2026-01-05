Скринінг – обстеження вашого здоров’я

В Україні стартувала національна програма «Скринінг здоров’я 40+». Вона передбачає обстеження на хвороби, які є головною причиною передчасної смертності та втрати працездатності, а саме – серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та проблеми психічного здоров’я.

Скринінг включає анкетування та оцінку індивідуальних ризиків; фізикальне обстеження (вимірювання артеріального тиску, оцінка частоти та ритму серця, антропометрія); лабораторні дослідження, що показують роботу серця, судин і нирок; індивідуальні рекомендації щодо способу життя та стану здоров’я, а за потреби – призначення ліків чи направлення на подальші обстеження чи лікування.

Пройти обстеження можна в будь-якому державному, комунальному чи приватному медзакладі, що бере участь у програмі. Якщо людині виповнилося 40 років і більше, через 30 днів після дня народження вона отримає сповіщення в «Дії». Після цього треба буде замовити «Дія.Картку» або скористатися вже наявною. Протягом семи днів на неї надійдуть 2 тисячі гривень, які можна використати на скринінг здоров’я. Якщо людина не користується «Дією», можна звернутися до ЦНАПу.

Директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОВА Олег Рибальченко в коментарі «Суспільному» зазначив, що запроваджена програма – це ідеальна можливість за один візит провести комплексне обстеження. Зверніть увагу, що якщо сімейний лікар, з яким укладена декларація, не має можливості робити дослідження, можна звернутися до іншого.