Кропивничани – Одесі

Десять автобусів КП «Електротранс» прибули до Одеси для підсилення пасажирських перевезень.

Одесити потребують підтримки. Внаслідок постійних ворожих обстрілів на Одещині виникають перебої з електропостачанням. За таких умов, коли близько 40% тамтешнього громадського транспорту працює на електроенергії, забезпечення стабільних перевезень пасажирів неможливе.

Ми не залишаємо наших сусідів наодинці з викликами воєнного часу. Саме тому з минулого тижня 10 автобусів КП «Електротранс» тимчасово працюватимуть на маршрутах Одеси, допомагаючи забезпечити мобільність містян.

У зв’язку з цим, транспорт КП «Електротранс» у Кропивницькому працюватиме в режимі вихідного дня. Голова ОВА Андрій Райкович доручив Кропивницькій міській раді терміново збалансувати графіки руху громадського транспорту.

«Переконаний, що кропивничани з розумінням поставляться до цього рішення та підтримають наших південних сусідів. Завжди пліч-о-пліч у найскладніші часи», – голова ОВА.