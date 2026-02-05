Детінізація ринку техніки та електроніки: в ДПС розповіли наскільки зросли виторги та кількість фіскальних чеків

У 2025 році детінізація ринку побутової техніки та електроніки дала відчутний економічний ефект. Офіційні виторги зросли на 8,2 млрд грн (+53,4 %), кількість фіскальних чеків – на 1,6 млн (+23,7 %). Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Вона нагадала, що восени минулого року ДПС разом з очільниками БЕБ Олександром Цивінським та Держфінмоніторингу Філіпом Проніним зустрілися з представниками мереж техніки та електроніки.

«Через сірий ринок техніки, за оцінками фахівців, держава втрачає колосальні кошти. Поки одні чесно працюють і платять податки – інші вигадують «схеми» та продають техніку «в тіні». Тоді домовилися з учасниками ринку працювати разом, щоб змінити ситуацію. Бо без спільних дій чесні та єдині правила не діятимуть. Вже фіксуємо розширення легального сегмента ринку та зростання податкової культури бізнесу», – додала Леся Карнаух.

Основні показники:

– 46 тис. суб’єктів господарювання мають основний вид діяльності відповідно до КВЕД – оптова та роздрібна торгівля побутовою технікою й електронікою,

– у грудні 2025 року 6,2 тис. вже проводили розрахункові операції з використанням РРО/ПРРО.

Результат легалізації продажів:

– у грудні 2025 року кількість чеків зросла до 8,2 млн;

– порівняно з вереснем їх стало на 1,6 млн більше (+23,7 %);

– середня сума одного чека зросла на 24 % ­– до 2,9 тис. грн.

Офіційні виторги від продажу техніки:

– вересень 2025 – 15,3 млрд грн;

– жовтень – 16,7 млрд грн;

– листопад – 21,7 млрд грн;

– грудень – 23,5 млрд грн.

Лише за чотири місяці виторги зросли на 53,4 %, що є прямим результатом детінізації ринку.

Паралельно зростає і податкова ефективність:

– навантаження з податку на прибуток зросло до 1,0 % за І – ІІІ квартали 2025 року (проти 0,98 % у 2024 році);

– навантаження з ПДВ у грудні 2025 року збільшилось до 3,02 % (у листопаді – 2,94 %).

Кількість офіційно оформлених працівників у галузі у 2025 році залишалася стабільною – майже 32 тис. осіб. Водночас після налагодження діалогу з бізнесом середня заробітна плата зросла на 4,1 тис. грн:

– вересень – 24,5 тис. грн;

– жовтень – 26,2 тис. грн;

– листопад – 28,6 тис. грн.

«Крім того, після зустрічі з представниками бізнесу фіксуємо стабільне зниження випадків невидачі фіскальних чеків. Наприклад, за першу декаду січня 2026 року під час 149 контрольних закупок чек не видали лише у 6 випадках. Бачимо і порушення. Торік провели понад 4,8 тис. фактичних перевірок, майже 70 % з них – із хронометражем господарських операцій. Штрафи за виявлені порушення – 496 млн грн», – зауважила в. о. Голови ДПС.

Леся Карнаух додала, що прозорі та єдині правила працюють, коли їх дотримуються всі. Але лише на постійній основі, а не коли це тимчасова домовленість. І це вигідно всім: споживачам, бізнесу та державі.