Стратегія в часи невизначеності: як Прес-клуб посилює інституційну спроможність

Громадська організація «Прес-клуб реформ» продовжує системну роботу над власним інституційним розвитком. Цими вихідними відбулася стратегічно-навчальна зустріч команди організації та партнерів у межах проєкту «Компас розвитку: стратегія, партнерства, лідерство».

Подія стала важливим етапом у формуванні спільного бачення майбутнього, осмисленні досвіду минулого року та плануванні подальших кроків у складному й мінливому контексті. Проєкт впроваджується за технічної підтримки UN Women Ukraine / ООН Жінки в Україні та за фінансування Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

У зустрічі взяли участь представники та представниці партнерських організацій – Слов’янського культурного центру «Задзеркалля», громадської організації «Турбота» та благодійного фонду «Gender Zed». Разом учасниці та учасники підбили підсумки діяльності за минулий рік, проаналізували виклики, з якими зіткнулися організації, та окреслили пріоритети на поточний рік. Значна увага була приділена стратегічному мисленню, роботі з невизначеністю та ролі партнерств у збереженні стійкості громадського сектору.

«Для нас інституційний розвиток – це не про формальні документи, а про здатність організації триматися на ногах у кризі, зберігати цінності та водночас змінюватися, – зазначила лідерка Прес-клубу реформ Вікторія Талашкевич. – Такі спільні стратегічні сесії допомагають побачити себе не ізольовано, а в мережі взаємної підтримки».

Окремою цінністю зустрічі стала участь у фасилітаційній грі «Горизонт змін» — стратегічному інструменті, розробленому в Україні за сприяння МОМ (Україна). Гра допомагає ініціативним групам, волонтерським спілнотам, командам громадських організацій глибше усвідомити власні сильні та вразливі сторони, проаналізувати можливі сценарії розвитку, ризики й точки зростання, а також потренувати ухвалення рішень в умовах змін та невизначеності.

Фасилітаторкою гри стала Юлія Бурикіна, експертка благодійного фонду «Любисток» із Мкиколаєва. Учасники відзначили її професійність, чутливість до групових процесів та вміння створити безпечний простір для складних розмов. За словами фасилітаторки, гра «Горизонт змін» – це не про правильні відповіді, а про чесні питання. Вона дозволяє побачити, як команда реагує на нестабільність, де виникає напруга, а де – ресурс. І саме це стає основою для реальних стратегічних рішень. І, дійсно, за словами присутніх, ігровий формат дав змогу говорити про ризики, страхи та обмеження без формального тиску, а також побачити спільні патерни, притаманні різним організаціям.

«Було дуже цінно зрозуміти, що наші виклики – не унікальні, – поділився очільник ГО «Турбота» Ангдрій Флоренко. – Ми всі працюємо в умовах нестабільності, і саме партнерства дають відчуття опори».

У процесі гри та спільної рефлексії команда Прес-клубу реформ і партнери сформулювали кілька важливих висновків. По-перше, сталі партнерства є одним із ключових ресурсів у періоди змін і криз, а гнучкість і здатність швидко адаптуватися часто важливіші за жорсткі, детально прописані плани. Звісно, інвестиції в команду, внутрішні процеси та турботу про людей безпосередньо впливають на стійкість організацій, а спільне бачення майбутнього посилює вплив кожної організації окремо та всієї мережі загалом. За підсумками зустрічі Прес-клуб реформ щиро рекомендує фасилітаційну гру «Горизонт змін» як ефективний інструмент для стратегічних сесій громадських організацій, команд, що працюють у кризових або нестабільних умовах, а також партнерських мереж, які шукають спільне бачення та узгоджені підходи до розвитку.