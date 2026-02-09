Гордість Олександрії

Ветеран з Олександрії Володимир Собовенко здійснив зимове сходження на Малу Говерлу – вершину висотою 1762 метри над рівнем моря.

Він разом з іншими учасниками з різних регіонів України долучився до дводенного гірського походу в Карпатах у межах проєкту та спільноти Second Wind Club («Друге дихання»). У виїзді взяли участь військовослужбовці та ветерани й ветеранки з протезами. Групу супроводжував Олександр Педан – співпродюсер і ведучий документального проєкту Second Wind, що розповідає про реабілітацію ветеранів через активний спосіб життя.

Для Володимира Собовенка це сходження стало особистим викликом і важливим кроком уперед.

– Зимові Карпати – це інший темп та інші умови. Похід вимагав зосередженості й витривалості. Було непросто, але дуже круто. Такий досвід точно запам’ятається, – вважає ветеран.

Організатори зазначають: тренування в умовах зимових гір допомагає розвивати фізичну витривалість і психологічну стійкість.