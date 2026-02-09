Чи почує депутатів Національна поліція?

Минулого тижня відбулося 42-ге засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради. Депутати попрацювали продуктивно, прийняли чимало важливих для громади рішень.

Головне на сьогодні – підтримка ЗСУ. Змінюючи бюджет громади, депутати спрямували 56,7 мільйона гривень на підтримку сил безпеки та оборони, з яких 50 мільйонів – на виконання заходів програми підтримки військових формувань Збройних Сил України.

Не менш нагальним питанням є підтримка освітян. Міська рада виділила 174,9 мільйона гривень на оплату праці працівникам установ освіти, 28 мільйонів гривень – на оплату праці надавачам соціальних та реабілітаційних послуг, 16,4 мільйона гривень – на оплату праці педагогічних працівників підвідомчих закладів управління культури і туризму міської ради, 2,5 мільйона гривень – на оплату праці педагогічних працівників підвідомчих закладів управління молоді і спорту міської ради, ще 14,8 мільйона гривень передбачили на збільшення резервного фонду бюджету громади.

Кошти передбачені на збільшення зарплат працівникам освітянської галузі, зокрема, кухарям, медичним сестрам, завгоспам, комірникам, бухгалтерам, працівникам закладів культури, соціальним працівникам, надавачам реабілітаційних послуг. Начальниця управлінн я освіти міськради Лариса Костенко написала у Фейсбук: «Щира подяка депутатському корпусу, керівництву міста та команді управління освіти за відповідальну позицію, зважені управлінські рішення й підтримку людей, які щоденно тримають освітній фронт громади».

Депутати на засіданні також підтримали звернення до Верховної Ради України щодо мораторію на зміну правил оподаткування для фізичних осіб-підприємців. Ініціював звернення депутат Олександр Цертій. Мета звернення – недопущення соціальної напруги у суспільстві. Парламент не має розглядати і приймати будь-які законопроєкти, які будуть спрямовані на збільшення податкового тиску, обмеження чи фактичне знищення малого підприємництва в Україні, зокрема, через запровадження податку на додану вартість для підприємців з доходом понад 1 мільйон гривень.

Депутати міської ради виступили з ініціативою передати з державної до комунальної власності Кропивницької громади приміщення для облаштування притулку для тварин. Мова про притулок «Бім». Виявляється, комплекс будівель належить державі в особі Національної поліції України. Ці будівлі включено до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та готуються до продажу через електронний аукціон.

Оскільки об’єкт має велике соціальне значення для Кропивницької міської територіальної громади, депутати міськради звернулися до народних депутатів, Кабінету міністрів, Національної поліції.

– Це рішення вкрай важливе для нашого міста, адже ситуація з безпритульними тваринами надзвичайно складна, – зазначив секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка. – Громадська організація «Бім» суттєво підставляє міській владі плече у її вирішенні, а міська влада готова прийняти майновий комплекс і комунальну власність, підтримувати його і громадську організацію, і таким чином ми зможемо дієво реалізувати Програму регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Сподіваємося, що на наше звернення ми отримаємо відповідну реакцію.