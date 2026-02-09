Немає розкоші чекати

Громадська організація «Спадщина та майбутнє» (музей «Місто семи імен»), яку очолює Микола Цуканов, ініціювала встановлення на будівлі Кіровоградського колегіуму меморіальної дошки Маргариті Миколаївні Борисовїй. Перший крок зроблено – відповідне подання направлено начальниці управління освіти Кропивницької міської ради Ларисі Костенко.

В тексті подання зазначено: «Педагог за покликанням, керівник із державницьким мисленням, людина великої внутрішньої сили й невтомної енергії, вона сформувала не одне покоління учнів, педагогів, управлінців.

Маргарита Миколаївна належала до тієї когорти керівників, які не просто очолювали заклад, а створювали середовище розвитку, високих стандартів та поваги до знань. Її ініціативність, принциповість, вимогливість до себе й інших стали прикладом для багатьох колег.

Встановлення меморіальної дошки на будівлі колегіуму стане актом вшанування багаторічної відданої праці; знаком поваги до педагогічних традицій міста; прикладом для сучасних учнів і вчителів; важливим елементом збереження історичної пам’яті освітянської спільноти.

Ми переконані, що пам’ять про таких людей повинна бути не лише в архівах та спогадах, а й у публічному просторі міста – як орієнтир цінностей і служіння громаді».

Лариса Костенко відреагувала одразу. Поки що в соцмережах. Вона написала: «Управління освіти Кропивницької міської ради обов’язково підтримає пропозицію щодо встановлення меморіальної дошки та сприятиме проходженню всіх передбачених процедур у встановленому порядку.

Збереження пам’яті про людей, які формували освітній простір міста, є не питанням “на часі”, а питанням відповідальності перед громадою, історією та майбутніми поколіннями.

Дякую всім небайдужим за ініціативу і принципову позицію. Переконана: такі рішення зміцнюють ціннісні орієнтири міста й освітянської спільноти».

Остаточне рішення має прийняти міська рада. Кропивничани в соцмережах активно підтримують ініціативу. Микола Цуканов, звертаючись до містян, зазначив: «В нас немає розкоші чекати. Ті, хто каже “не на часі”, не розуміють головного: в нас немає часу, ми завжди спізнюємося. Це на часі. Це потрібно місту. Це потрібно нам. Я впевнений – пам’ятна дошка буде. Бо легенди не повинні зникати без сліду».

Довідка. Маргарита Борисова народилася 30 травня 1944 року в Києві. Трудовий шлях почала у 1961 році піонервожатою школи-інтернату імені Юрія Гагаріна. З 62-го почала працювати в школі №11. У 1986 році очолила заклад. Активно співпрацювала з міжнародними організаціями, благодійними фондами, Корпусом Миру США, Національним фондом соціального захисту матерів і дітей «Україна – дітям», товариством поляків «Полонія». У 2004 році стала переможницею міжнародного конкурсу «Директор року – лідер ХХІ століття», організованого урядом США за сприяння Ради вивчення мов «АКСЕЛС». 16 грудня 2017 року Маргарити Миколаївни не стало.