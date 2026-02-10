Жорстоке поводження з тваринами: яка відповідальність передбачена законом

Жорстоке поводження з тваринами — це не просто погане ставлення, а правопорушення, за яке передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Що саме вважається жорстоким поводженням, що очікує кривдника та як діяти, якщо ви стали свідком знущання з тварини — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.
Жорстоке поводження з тваринами — це знущання над тваринами (у тому числі безпритульними), яке спричиняє фізичний біль та страждання (ушкодження, каліцтво, смерть), а також залишення тварин напризволяще та інші порушення правил їхнього утримання, поводження та транспортування.
Які дії вважаються жорстоким поводженням
- побиття, травмування, отруєння, каліцтво та вбивство тварин
- залишення тварин без нагляду в авто за температури +20°C або нижче +5°C
- залишення тварини прив’язаною без можливості сховатися за температури повітря понад +20 °C або нижче 0 °C
- дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю тварини та її загальному стану
- прив’язування до транспорту з примушенням до бігу
- нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів тощо.
Повний перелік наведено у ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження».
Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами
За жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна або і кримінальна відповідальність — залежить від тяжкості порушення.
Адміністративна відповідальність
Настає за знущання з тварин, яке спричинило їм фізичний біль та страждання, але без тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, а також за залишення напризволяще чи порушення правил утримання й транспортування, а також інші порушення правил утримання та поводження з тваринами.
Відповідальність передбачає:
- за перше порушення щодо однієї тварини — штраф від 3 400 до 5 100 грн
- за повторне або яке стосується кількох тварин, або вчинене групою осіб:
- штраф від 5 100 грн до 8 500 грн
- або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
Якщо перебування у власника становить загрозу для життя або здоров’я тварини — її можуть конфіскувати.
Кримінальна відповідальність
Настає за жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних (котів, собак, кіз, корів, птахів тощо), якщо:
- призвели до каліцтва або загибелі тварини
- полягали в нацьковуванні тварин одна на одну
- були вчинені з хуліганських чи корисливих мотивів
- містили заклики або пропаганду жорстокого поводження з тваринами.
Відповідальність передбачає:
- обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини
- найсуворіше покарання — за дії вчинені з метою створення, збуту або поширення продукції, що пропагує жорстокість до тварин (зокрема відео зі знущанням) від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією тварини.
Як діяти, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною
- Викличте поліцію
- За можливості зупиніть порушника (без ризику для власної безпеки) та надайте допомогу тварині
- Зробіть фото/відео, знайдіть свідків, зафіксуйте адресу події — це допоможе у притягненні винного до відповідальності
- Зверніться до зоозахисних організацій або волонтерів — вони можуть допомогти з порятунком тварини, її лікуванням і подальшими діями.
Де отримати безоплатну юридичну підтримку
Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, яка відповідальність може настати у конкретній ситуації.
Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6656 грн/міс.; непрацездатні (пенсіонери за віком, вислугою років тощо) – 5190 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менш ніж 6656 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.
Як звернутися до системи надання БПД:
