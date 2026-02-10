Жорстоке поводження з тваринами: яка відповідальність передбачена законом

Жорстоке поводження з тваринами — це не просто погане ставлення, а правопорушення, за яке передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність. Що саме вважається жорстоким поводженням, що очікує кривдника та як діяти, якщо ви стали свідком знущання з тварини — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Жорстоке поводження з тваринами — це знущання над тваринами (у тому числі безпритульними), яке спричиняє фізичний біль та страждання (ушкодження, каліцтво, смерть), а також залишення тварин напризволяще та інші порушення правил їхнього утримання, поводження та транспортування.

Які дії вважаються жорстоким поводженням

побиття, травмування, отруєння, каліцтво та вбивство тварин

залишення тварин без нагляду в авто за температури +20°C або нижче +5°C

залишення тварини прив’язаною без можливості сховатися за температури повітря понад +20 °C або нижче 0 °C

дресирувати тварин у спосіб, що завдає шкоди здоров’ю тварини та її загальному стану

прив’язування до транспорту з примушенням до бігу

нацьковування тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів тощо.

Повний перелік наведено у ЗУ «Про захист тварин від жорстокого поводження».

Відповідальність за жорстоке поводження з тваринами

За жорстоке поводження з тваринами передбачена адміністративна або і кримінальна відповідальність — залежить від тяжкості порушення.

Адміністративна відповідальність

Настає за знущання з тварин, яке спричинило їм фізичний біль та страждання, але без тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, а також за залишення напризволяще чи порушення правил утримання й транспортування, а також інші порушення правил утримання та поводження з тваринами.

Відповідальність передбачає:

за перше порушення щодо однієї тварини — штраф від 3 400 до 5 100 грн

за повторне або яке стосується кількох тварин, або вчинене групою осіб: штраф від 5 100 грн до 8 500 грн або адміністративний арешт на строк до 15 діб.



Якщо перебування у власника становить загрозу для життя або здоров’я тварини — її можуть конфіскувати.

Кримінальна відповідальність

Настає за жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних (котів, собак, кіз, корів, птахів тощо), якщо:

призвели до каліцтва або загибелі тварини

полягали в нацьковуванні тварин одна на одну

були вчинені з хуліганських чи корисливих мотивів

містили заклики або пропаганду жорстокого поводження з тваринами.

Відповідальність передбачає:

обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини

найсуворіше покарання — за дії вчинені з метою створення, збуту або поширення продукції, що пропагує жорстокість до тварин (зокрема відео зі знущанням) від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією тварини.

Як діяти, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною

Викличте поліцію

За можливості зупиніть порушника (без ризику для власної безпеки) та надайте допомогу тварині

Зробіть фото/відео, знайдіть свідків, зафіксуйте адресу події — це допоможе у притягненні винного до відповідальності

Зверніться до зоозахисних організацій або волонтерів — вони можуть допомогти з порятунком тварини, її лікуванням і подальшими діями.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, яка відповідальність може настати у конкретній ситуації.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6656 грн/міс.; непрацездатні (пенсіонери за віком, вислугою років тощо) – 5190 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія або допомога, що призначається замість пенсії, менш ніж 6656 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/