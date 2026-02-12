№7 (1692)

Номер тижневика «УЦ» від 12 лютого 2026 року

Руйнівна сила брехні

«Ви знаєте тільки 10 відсотків від того, що є насправді»

Нарешті повернулися

Зима. Фронт. Потреби. ++

«Обов’язково помстимося за нашого Зайчика»

«Мріяв дочекатися онуків»

Немає розкоші чекати

Чи почує депутатів Національна поліція?

Гордість Олександрії

Олімпіада-2026: перші враження

Балка: ті, що слухають своє

 

