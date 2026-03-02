Молодці хлопці

Нещодавно у с. Богданівка Петрівської громади Олександрійського району Євген Тищенко і Олександр Костюков врятували школярку, що провалилася під лід на р. Інгулець.

Хлопці поверталися з прогулянки додому, їхній шлях пролягав мостом через річку. Коли вони підійшли до нього ближче, то почули крик про допомогу. Підбігши до води, юнаки побачили дівчинку, що з останніх сил борсалася в ополонці та благала про допомогу. Часу на роздуми не було. Хлопці вирішили будь-що допомогти дівчинці. Сашко побіг шукати велику палицю, а Євген кинувся до дівчинки. Проте спроби витягнути її були марними, адже лід під ним ламався. За щасливим збігом повз проїздив автомобіль, водій якого помітив хлопців і миттєво зорієнтувавшись, подав їм мотузку.

Ця мотузка і наполегливість хлопців зробили свою справу. Дитина вхопилася за неїі хлопці витягли нещасну з води. Після цього чоловік відвіз мокрих і знесилених дітей додому.

Як виявилося, юнаки врятували свою односельчанку, 12-pічну школярку, яка через власну необачність потрапила у халепу, що ледь не стала для неї фатальною. А сміливість, рішучість та небайдужість тих, хто опинився поруч, подарували їй шанс на життя.

Сашко та Євген за свій вчинок отримали щиру вдячність, подарунки та грамоти від місцевої влади і рятувальників. Цього року вони закінчують школу та обиратимуть майбутню професію, можливо їхній подвиг – це початок шляху до Служби порятунку.