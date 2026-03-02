Зелена броня

Співробітники СБУ в Кіровоградській області спільно з ДБР викрили та затримали офіцера Кіровоградського обласного ТЦК, який налагодив схему одержання хабарів від військовозобов’язаних осіб призовного віку за вирішення питання щодо ухилення від мобілізації.

За даними слідства, 30-річний капітан ЗСУ фактично запровадив систему «платних послуг» для військовозобов’язаних. Суми залежали від бажаного результату:

6 тис. доларів США – зняття з розшуку та звільнення з ТЦК після примусової доставки;

до 20 тис. доларів США – оформлення «броні» від мобілізації або зміна статусу на обмежено придатного;

від 20 тис. доларів США – повне виключення з військового обліку «під ключ».

Перед отриманням грошей хабарник супроводжував «клієнтів» до пунктів обміну валют, де перевіряв справжність купюр та намагався переконатися, що вони не мічені.

Правоохоронці задокументували передачу від чергового клієнта першої частини хабаря у розмірі 5 тисяч доларів США. 19 лютого 2026 року військовослужбовець отримав другий транш у 15 тис. «зелених» за оформлення бронювання. Під час арешту він намагався втекти та ледь не здійснив наїзд на правоохоронців, однак його затримали.

Під час обшуків у приміщеннях Кіровоградського обласного ТЦК та СП та за місцем проживання фігуранта вилучено грошові кошти та інші докази протиправної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави 2 млн грн.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до злочинної схеми. Процесуальне керівництво здійснює Кропивницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.