Подорож з Гансом Циммером

Минулого тижня у Кіровоградській обласній філармонії відбувся концерт-триб’ют Hans Zimmer Symphony. Це було феєричне дійство, яке поєднувало кілька видів мистецтва: музику, співи, кіно та художню декламацію.

У супроводі BIGSHOW ORCHESTRA глядачі й водночас слухачі протягом двох годин подорожували на хвилях саундтреків до фільмів «Пірати Карибського моря», «Інтерстеллар», «Гладіатор», «Дюна», «Перл Харбор», «Код да Вінчі», «Мадагаскар», «Король Лев» та інших. Завдяки масштабному об’ємному звучанню часом здавалося, що ти сам перебуваєш всередині кінематографічного сюжету, де музика передає і велич космосу, і красу природи, і силу людських емоцій на фоні реальних та фантастичних історій.

Свого часу Ганс Циммер зруйнував стереотипи й довів, що музика може бути серцем фільму, а BIGSHOW ORCHESTRA продовжив цю традицію, вкладаючи у кожен виступ майстерність і щиру енергію. Окрема подяка неперевершеним Ользі Ященко (солістка) та Роману Мачишину (диригент).

Можливо концерт у такому форматі став для когось з кропивничан саме тим досвідом, який хочеться прожити.

Під час концерту відбувся збір добровільних пожертв на потреби Збройних Сил України.