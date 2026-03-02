«Ворог виснажиться першим»: 1 Окремий Центр БпС СБС представив бачення української інтелектуальної армії нового зразка

1 Окремий Центр Безпілотних Систем СБС ЗСУ (колишній 14-й полк БпАК), відомий своїми глибинними ураженнями по стратегічних обʼєктах рф, опублікував маніфест своєї трансформації.

Підрозділ представляє нове бачення: перехід від кількісного протистояння до технологічного виснаження ворога. Нещодавня трансформація підрозділу стала завершенням еволюції до самостійної технологічної сили із системним та інтелектуальним підходом до знищення ворога.

Подолання кризи надії

Перемога – це стратегія і темп. В Україні є всі інтелектуальні ресурси, щоб на основі них цю перемогу здобувати. Центр вже розбудовує та впроваджує практики оборони, які дають нації сили рухатися далі.

«Ворог виснажиться першим»

Це не гасло, а прорахована модель. Професійність та системність, як у випадку з ударами по критичній інфраструктурі ворога, мають виснажити ресурси окупанта швидше, ніж він встигне адаптуватися.

Людиноцентричність

Сила підрозділу — у фахівцях, які перетворюють інженерне мислення на фатальну перевагу на полі бою. Центр шукає не «героїв без страху», а професіоналів, які хочуть реально змінювати хід війни та створювати технології, які вбережуть інші життя.

«Ми не прагнемо воювати довше — ми прагнемо воювати точніше. Наша візія — це створення інтелектуальної армії, яка сама формує правила війни, а не лише реагує на них», — наголошує засновник підрозділу Борис Мартиненко (позивний «Фідель»).

1 Окремий Центр БпС СБС стає взірцем нової моделі українського війська, де результат вимірюється не числом, а точністю і продуманістю рішень.

Повний текст статті: https://1uas.army/vorog-visnazhitsya-pershim/

Контактна інформація:

Офіційний сайт: https://1uas.army/

Рекрутинговий центр нашого 1-го ОЦ БпС:

– Телефон: +38 0800 334 198

– WhatsApp: +38 096 602 69 39