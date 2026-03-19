Леся Карнаух: Платники отримали вже майже 69 тис. консультацій в Офісах податкових консультантів

З вересня 2025 року по лютий 2026 року фахівці Офісів податкових консультантів надали платникам майже 69 тисяч консультацій. Щодня такі консультації стають все більш популярними. Про це повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух на своїй сторінці у Facebook.

«Якісна та професійна консультація може зекономити людині час, кошти та нерви. Саме цим принципом ми керувалися, коли торік створювали Офіси податкових консультантів», – розповіла Леся Карнаух.

За її словами, найчастіше люди приходять із практичними питаннями:

– як нараховуються і сплачуються податки та ЄСВ;

– як користуватися сервісами Електронного кабінету;

– як перевірити або врегулювати податковий борг.

Крім того, значна частина консультацій стосувалася отримання кваліфікованих електронних підписів та питань декларування доходів.

Найбільша кількість звернень у:

– Вінницькій області – понад 10,5 тисячі консультацій,

– Київській області – 8,5 тисячі,

– Хмельницькій області – 7,5 тисячі.

Хто звертається найчастіше?

Основними користувачами послуг залишаються фізичні особи – майже 67 % від загальної кількості.

Самозайняті особи (ФОП та особи, що провадять незалежну професійну діяльність) – 18,45 %, а юридичні особи – 14,75 %.

«Вкрай важливо для нас отримувати зворотній звʼязок від платників. Тому завжди просимо залишити відгук про надану консультацію. Це дає можливість нам удосконалювати свій сервіс і розуміти, де є прогалини», – підкреслила очільниця ДПС.

Леся Карнаух також акцентувала, що сучасна податкова – це не лише про адміністрування податків. Це про зрозумілі правила, консультацію і підтримку.

Потрібна допомога? Звертайтеся до Офісів податкових консультантів.

Адреси:

https://tax.gov.ua/others/kontakti/ofis-podatkovih-konsultantiv.

Запланувати свій візит до Офісів податкових консультантів можна через Контакт-центр ДПС за телефонами:

– 0 500 501 007 (Vodafone)

– 0 770 501 007 (Київстар)

– 0 730 501 007 (Lifecell)

– 0 800 501 007 (безкоштовно)

А також онлайн через сайт Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу чи вебпортал ДПС.

Попередня реєстрація в електронній черзі доступна за посиланнями:

https://zir.tax.gov.ua/main/queue/

https://tax.gov.ua

