Розлучення із безвісно відсутнім чи полоненим: що потрібно знати

Укладання або розірвання шлюбу — вільний вибір кожної людини. Проте, якщо другий із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім — процедура розлучення має свої особливості. Яка саме — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Як можна розірвати шлюб із безвісно відсутнім чи полоненим

Якщо людина знаходиться в полоні — лише через суд

Якщо безвісно відсутня — через ДРАЦС (коли є рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою).

Алгоритм розірвання шлюбу, якщо один із подружжя в полоні

Підготуйте та подайте позов до суду:

За місцем проживання відповідача Або за місцем проживання позивача, якщо:

є діти на утриманні

позивач не може приїхати за станом здоров’я чи з інших причин.

Які документи потрібні

копія свідоцтва про шлюб

довідка про перебування в полоні (за наявності)

свідоцтва про народження дітей (за наявності)

квитанцію про сплату судового збору

інші документи — за потреби.

Як розірвати шлюб із безвісно відсутньою людиною

Подайте заяву до поліції про розшук особи, яка зникла безвісти внаслідок війни, окупації, стихійного лиха тощо. Згодом подайте заяву до суду про визнання особи безвісно відсутньою.

Заява подається:

за місцем проживання заявника

або за останнім відомим місцем проживання зниклої особи

або за місцезнаходженням її майна.

У заяві вказується:

навіщо потрібне визнання людини безвісно відсутньою

обставини зникнення.

Суд визнає людину безвісно відсутньою, якщо 1 рік в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

Після рішення суду можна подати до ДРАЦСу заяву про розірвання шлюбу.

Які документи потрібні для розірвання шлюбу з безвісно відсутньою людиною

копія свідоцтва про шлюб

рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою

свідоцтва про народження дітей (за наявності)

інші документи — за потреби.

Підтвердження розірвання шлюбу

Факт розірвання шлюбу підтверджується рішенням суду, яке набирає законної сили через 30 днів з дня його ухвалення, якщо не було подано апеляційну скаргу.

Або свідоцтвом про розірвання шлюбу — якщо розлучення проходило через ДРАЦС.

Де отримати безоплатну юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6656 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 5190 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6656 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД:

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/