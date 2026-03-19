Розлучення із безвісно відсутнім чи полоненим: що потрібно знати

Укладання або розірвання шлюбу — вільний вибір кожної людини. Проте, якщо другий із подружжя перебуває в полоні або вважається безвісно відсутнім — процедура розлучення має свої особливості. Яка саме — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Як можна розірвати шлюб із безвісно відсутнім чи полоненим
Якщо людина знаходиться в полоні — лише через суд
Якщо безвісно відсутня — через ДРАЦС (коли є рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою).
Алгоритм розірвання шлюбу, якщо один із подружжя в полоні
Підготуйте та подайте позов до суду:
- За місцем проживання відповідача
- Або за місцем проживання позивача, якщо:
- є діти на утриманні
- позивач не може приїхати за станом здоров’я чи з інших причин.
Які документи потрібні
- копія свідоцтва про шлюб
- довідка про перебування в полоні (за наявності)
- свідоцтва про народження дітей (за наявності)
- квитанцію про сплату судового збору
- інші документи — за потреби.
Як розірвати шлюб із безвісно відсутньою людиною
- Подайте заяву до поліції про розшук особи, яка зникла безвісти внаслідок війни, окупації, стихійного лиха тощо.
- Згодом подайте заяву до суду про визнання особи безвісно відсутньою.
Заява подається:
- за місцем проживання заявника
- або за останнім відомим місцем проживання зниклої особи
- або за місцезнаходженням її майна.
У заяві вказується:
- навіщо потрібне визнання людини безвісно відсутньою
- обставини зникнення.
Суд визнає людину безвісно відсутньою, якщо 1 рік в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.
Після рішення суду можна подати до ДРАЦСу заяву про розірвання шлюбу.
Які документи потрібні для розірвання шлюбу з безвісно відсутньою людиною
- копія свідоцтва про шлюб
- рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою
- свідоцтва про народження дітей (за наявності)
- інші документи — за потреби.
Підтвердження розірвання шлюбу
Факт розірвання шлюбу підтверджується рішенням суду, яке набирає законної сили через 30 днів з дня його ухвалення, якщо не було подано апеляційну скаргу.
Або свідоцтвом про розірвання шлюбу — якщо розлучення проходило через ДРАЦС.
Де отримати безоплатну юридичну підтримку
Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи розкажуть, як діяти у вашій ситуації.
Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ветерани війни, члени сімей загиблих захисників та захисниць, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6656 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 5190 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6656 грн), та інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.
Як звернутися до системи надання БПД:
https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/
Леся Карнаух: Платники отримали вже майже 69 тис. консультацій в Офісах...