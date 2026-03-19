Чому важливо повідомити про факт неотримання виплат від рф та встигнути до 1 квітня?

Обов’язок громадян повідомляти про неотримання виплат від рф визначено пунктом 144 Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”. Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2026 № 126 “Про внесення зміни до пункту 10 Порядку виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та здійснення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, особам, які тимчасово проживають за межами України, або проживають на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України, або виїхали з тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України та проживають на підконтрольній Україні території” встановлено термін подання повідомлення.

У разі недотримання цієї вимоги виплата пенсії буде призупинена і поновлена після повідомлення пенсіонером Пенсійного фонду України про факт неотримання виплат від рф.

Кому з пенсіонерів необхідно повідомити до 1 квітня про неотримання виплат від рф:

особам, які проживають на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України або які під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії / страхових виплат проводиться за умови неодержання пенсії / страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації;

особам, які у період з 1 січня 2025 року до 1 лютого 2026 року пройшли фізичну ідентифікацію, але станом на 1 лютого 2026 року не подали повідомлення про неодержання пенсії чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення російської федерації. Нагадуємо, що виплати для цієї категорії осіб продовжено до моменту подання такого повідомлення, але не довше ніж до 1 квітня 2026 року.

Які способи подання повідомлення про неодержання пенсії та / або страхових виплат від рф?

Повідомити про факт неотримання виплат від рф можна:

особисто шляхом подання в сервісному центрі Пенсійного фонду України заяви про призначення, перерахунок, поновлення, продовження пенсії (щомісячного грошового утримання);

дистанційно через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія.Підпису; у розділі “Дистанційне інформування” поставте позначку біля відповідного рядка “Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації” та / або навпроти рядка “Не отримую страхові виплати у зв’язку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від російської федерації”;

під час відеоконференцзв’язку з працівником Головного управління Пенсійного фонду України (відповідь на питання про отримання / неотримання виплат від рф фіксується в рішенні про встановлення / невстановлення особи за результатами відео ідентифікації);

поштовим відправленням ‒ особа, яка тимчасово перебуває за кордоном, може надіслати на адресу територіального органу Пенсійного фонду України, де вона перебуває на обліку як одержувач виплат, повідомлення про отримання / неотримання виплат від рф разом із документом про посвідчення факту, що фізична особа є живою, та заявою про продовження виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання), страхових виплат, складеною у довільній формі.

Наталія Копач, начальниця управління з питань виплат Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області