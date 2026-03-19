Прем’єра вистави «Ох і сусідка»

(інсценізація Олександра Іноземцева

за мотивами українських народних казок)

Запрошуємо дітей та дорослих на яскраву, дотепну та повчальну виставу «Ох і сусідка» — веселу історію про хитру Лисицю та доброго і щедрого Ведмедя.

На лісовій галявині по сусідству живуть двоє кумів: працьовитий Ведмідь і винахідлива Лисиця. Поки один чесно працює, інша вигадує, як поживитися чужим добром. Риба, малина, млинці — усе стає приводом для кумедних витівок, несподіваних обманів і гучних викриттів. Та чи вдасться Лисиці знову перехитрити сусіда? І хто допоможе Ведмедеві відстояти справедливість?

Вистава сповнена гумору, інтерактивного спілкування з глядачами, пісень і яскравих сценічних образів. Маленькі глядачі стають активними учасниками подій, допомагаючи героям з’ясувати, де правда, а де хитрощі.

«Ох і сусідка» — це тепла театральна історія про дружбу й довіру, про відповідальність за свої вчинки та про те, що хитрість і жадібність завжди мають негативні наслідки.

Вистава рекомендована для сімейного перегляду та для дітей від трьох років.

Контакти для довідок:

0950368321 – головна адміністраторка;

0994301185 – адміністраторка.

Дата, час, місце проведення:

28, 29 березня 2026 року

11:00 год.

КЗ «Кіровоградський академічний обласний театр ляльок»