І знову про підручник

В серпні минулого року ми писали про підручник з літератури для VIII класу, серед авторів якого – наш земляк, вчитель зарубіжної літератури Новоукраїнського ліцею «Лідер» Олександр Каєнко. Тепер мова піде про підручник для IX класу. І знову не все так, як хочеться авторському колективу.

– Напередодні старту конкурсу підручників для 9 класу – остання спроба достукатись до колег. Через місяць з’ясується, що кожен третій учитель зарубіжки не знає про існування ще двох альтернативних програм, кожен четвертий взагалі не бере участь у виборі – за нього вже все вибрали, і кожен другий не відрізняє вимоги НУШ від вимог старої школи, тому головною ознакою новацій вважає їх традиційність. Колеги, прокиньтеся! Дивіться і обирайте! – написав Олександр в соцмережах. Ми звернулися до вчителя за більш детальною інформацією.

– Конкурс завершився. Чекаємо результатів, – сказав Олександр Васильович. – Нам треба сформувати замовлення у 10 тисяч примірників, щоб отримати державне фінансування. Ми цього хочемо, але дуже важко переконувати вчителів перейти на щось нове.

В нас дуже консервативний клан зарубіжників. Я завжди вважав, що зарубіжники – найпередовіші люди. А останні роки мене переконують в тому, що навпаки. Доходить до смішного: голова нашого авторського колективу давала відкритий урок і проводила вебінари у Чернівцях. Її почали питати, чому наш підручник не відповідає діючій програмі. Доводиться пояснювати, що в нас три діючі програми і вже третій рік. А колеги цього не знають. Мене це дивує.

Ми говоримо, що кожен вчитель має право переходити на іншу програму хоч щороку. Нас запитують, де про це написано. Надаємо відповідний документ, де пояснюється, що перехід на нову програму всього-та має бути затверджений педрадою. Побачимо, чим завершиться конкурс. Ми провели онлайн-зустрічі з багатьма областями. Хто хотів почути – почув.

В нас був вибір, що робити далі. Можна писати підручник для Х класу, можна для V-го. Ми довго думали і вирішили від «десятки» відмовитися. Працювати є над чим. Якби ще була активна підтримка колег, особливо земляків, наші підручники, як не банально це звучить, принесли би користь дітям.