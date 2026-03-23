Що у хлопця в голові?

СБУ в Кіровоградській області спільно з Національною поліцією затримала агента фсб, який підпалив будівлю райради та місцеву філію державного банку.

Встановлено, що російські спецслужбісти дистанційно залучили 20-річного студента до співпраці в обмін на пропозицію близьких стосунків від вигаданої інтернет-знайомої.

За даними слідства, зловмисник потрапив у поле зору російської спецслужби під час спілкування на одному із сайтів знайомств. Для «приманки» фсб використала фейковий акаунт нібито пересічної дівчини.

Надалі, – зловмисники вийшли з ним на контакт, а згодом у месенджері повідомили про нібито викрадення «знайомої» та висунули вимогу здійснити підпал адміністративної будівлі задля її «звільнення», пообіцявши не тільки «дівчину», а й грошову винагороду за виконання диверсій. Не довго думаючи, зловмисник відправився на АЗС, де купив 7 літрів бензину і каністру і здійснив невдалу спробу підпалу.

Співробітники СБУ швидко викрили та затримали зловмисника.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.