Офіційна зайнятість: переваги, тенденції, результати роз’яснювальної роботи

Легалізація трудових відносин та виплата офіційної заробітної плати є надзвичайно актуальними питаннями, оскільки офіційна зайнятість та соціальний захист працівників ‒ один із факторів економічно-фінансової стабільності у зайнятій сфері та гарантування права працівника на призначення пенсії в майбутньому.

Законодавством встановлена пряма залежність розмірів пенсій від страхового стажу та заробітку, з якого сплачується єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

До страхового стажу зараховують лише ті періоди, за які сплачені внески. Тобто алгоритм простий:

Офіційне працевлаштування. Офіційна заробітна плата (мінімальний розмір заробітної плати з 1 січня 2026 року становить 8 647,00 грн). Щомісячна сплата єдиного соціального внеску, не менше мінімального внеску (1 902,34 грн: 8 647,00 грн х 22 %). Соціальний пакет, що гарантується державою (щорічна відпустка, страхові виплати у разі тимчасової втрати працездатності або нещасного випадку тощо).

У Кіровоградській області за останні п’ять років спостерігається тенденція до зменшення кількості застрахованих осіб. Основна причина ‒ військова агресія росії. Наразі чисельність офіційно працевлаштованих громадян в Кіровоградській області становить від 174,0 тис. осіб.

Скільки працівників області отримують заробітну плату в розмірі, менше мінімального?

Чисельність найманих працівників із заробітною платою менше мінімального розміру становить 13,4 тис. осіб, або 8,4 % від загальної кількості застрахованих осіб.

Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області спільно з представниками Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці продовжують інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог чинного законодавства про працю. Протягом 2025 року у результаті систематичної спільної роботи до бюджету Пенсійного фонду України надійшло 3,9 млн грн єдиного внеску.

У 2026 році…

Протягом січня‒лютого 2026 року робочі групи відвідали 8 закладів сфери торгівлі та громадського харчування та виявили 14 працівників, з якими не оформлені трудові відносини. Завдяки контролю, перевіркам та роз’ясненням протягом перших місяців 2026 року до бюджету Пенсійного фонду України надійшло 344,3 тис. грн єдиного внеску.

Сніжана Соловей, начальниця фінансово-економічного управління Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області