Як керувати продажами прямо з Gmail: гайд від NetHunt CRM

Email залишається одним із головних каналів комунікації у B2B продажах. Менеджери щодня отримують десятки листів від потенційних клієнтів, партнерів і постачальників. Однак коли листування ведеться лише у пошті, контролювати продажі стає складно.

Листи губляться, історія комунікації не систематизована, а менеджери витрачають багато часу на пошук інформації. Саме тому бізнеси використовують CRM-системи, які інтегруються з поштою.

Українська срм для бізнесу NetHunt CRM дозволяє керувати продажами прямо всередині Gmail: створювати угоди, вести базу клієнтів, зберігати історію комунікацій та автоматизувати роботу менеджерів.

Чому управління продажами з Gmail стало популярним

Більшість компаній використовує email як основний канал комунікації з клієнтами.

Основні причини:

  • email — стандарт B2B комунікації
  • листи містять важливі домовленості
  • багато продажів починаються саме з email
  • менеджери проводять значну частину часу в пошті

Проте без CRM у пошті виникають проблеми:

  • складно знайти історію комунікації
  • важко контролювати статус угоди
  • керівник не бачить активність менеджерів
  • follow-up листи часто забуваються

CRM дозволяє перетворити Gmail на повноцінний інструмент управління продажами.

Що таке CRM у Gmail

CRM у Gmail — це система, яка інтегрується з поштовим інтерфейсом і дозволяє працювати з клієнтами прямо з пошти.

Менеджер може:

  • створювати контакти
  • відкривати картку клієнта
  • створювати угоди
  • додавати нотатки
  • ставити задачі

Все це відбувається без переходу в інші системи.

Функція Що дозволяє робити
контакти зберігати базу клієнтів
угоди контролювати продажі
задачі планувати наступні кроки
історія листування бачити повний контекст комунікації

Як працює NetHunt CRM у Gmail

NetHunt CRM інтегрується безпосередньо в інтерфейс Gmail і додає CRM-функціональність у пошту.

Картка клієнта прямо в Gmail

Коли менеджер відкриває лист, він одразу бачить картку клієнта.

У ній доступна інформація:

  • контактні дані
  • історія листування
  • угоди
  • задачі
  • коментарі команди

Це дозволяє швидко зрозуміти контекст взаємодії з клієнтом.

Створення угод з email

Будь-який лист може стати початком угоди.

Менеджер може:

  1. створити новий контакт
  2. додати угоду у воронку
  3. призначити відповідального
  4. поставити наступне завдання
Дія Результат
створення контакту клієнт додається в базу
створення угоди клієнт переходить у воронку
додавання задачі менеджер не забуває про follow-up
коментарі команда бачить деталі переговорів

Управління воронкою продажів

CRM дозволяє візуалізувати продажі у вигляді воронки.

Типова структура воронки:

Етап Що відбувається
Новий лід клієнт написав email
Перший контакт менеджер відповів
Презентація обговорення продукту
Переговори узгодження умов
Угода підписання контракту

Це допомагає:

  • бачити статус усіх угод
  • прогнозувати продажі
  • аналізувати ефективність команди.

Автоматизація продажів у Gmail

NetHunt CRM дозволяє автоматизувати багато процесів.

Приклади автоматизації

  • автоматичне створення контактів
  • нагадування про follow-up
  • автоматичні email кампанії
  • оновлення статусу угод
Подія Автоматична дія
новий email CRM створює контакт
створена угода менеджеру ставиться задача
клієнт не відповідає нагадування про follow-up
угода виграна статус змінюється

Кому підходить CRM у Gmail

CRM у Gmail використовують компанії з різних індустрій.

Найчастіше це:

  • маркетингові агентства
  • IT компанії
  • сервісні бізнеси
  • консалтингові компанії
  • crm для друкарень

Наприклад, crm для друкарень допомагає:

  • вести базу замовників
  • контролювати статус замовлень
  • зберігати історію переговорів
  • працювати з повторними клієнтами.

Переваги NetHunt CRM для управління продажами

NetHunt CRM має низку важливих переваг.

Основні можливості

  • робота прямо у Gmail
  • централізована база клієнтів
  • автоматизація комунікації
  • контроль продажів
  • аналітика угод
Перевага Бізнес-результат
Gmail інтеграція робота без перемикання між сервісами
автоматизація економія часу менеджерів
прозорість угод керівник бачить весь процес
аналітика можливість прогнозувати продажі

Висновок

У сучасному бізнесі швидкість і системність роботи з клієнтами мають вирішальне значення. Коли менеджери працюють лише з поштою, контролювати продажі стає складно.

Саме тому компанії використовують CRM-системи, які інтегруються з email.

Українська срм для бізнесу NetHunt CRM дозволяє керувати продажами прямо з Gmail, зберігати історію комунікації, контролювати угоди та автоматизувати роботу команди.

