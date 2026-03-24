Як керувати продажами прямо з Gmail: гайд від NetHunt CRM

Email залишається одним із головних каналів комунікації у B2B продажах. Менеджери щодня отримують десятки листів від потенційних клієнтів, партнерів і постачальників. Однак коли листування ведеться лише у пошті, контролювати продажі стає складно.

Листи губляться, історія комунікації не систематизована, а менеджери витрачають багато часу на пошук інформації. Саме тому бізнеси використовують CRM-системи, які інтегруються з поштою.

Українська срм для бізнесу NetHunt CRM дозволяє керувати продажами прямо всередині Gmail: створювати угоди, вести базу клієнтів, зберігати історію комунікацій та автоматизувати роботу менеджерів.

Чому управління продажами з Gmail стало популярним

Більшість компаній використовує email як основний канал комунікації з клієнтами.

Основні причини:

email — стандарт B2B комунікації

листи містять важливі домовленості

багато продажів починаються саме з email

менеджери проводять значну частину часу в пошті

Проте без CRM у пошті виникають проблеми:

складно знайти історію комунікації

важко контролювати статус угоди

керівник не бачить активність менеджерів

follow-up листи часто забуваються

CRM дозволяє перетворити Gmail на повноцінний інструмент управління продажами.

Що таке CRM у Gmail

CRM у Gmail — це система, яка інтегрується з поштовим інтерфейсом і дозволяє працювати з клієнтами прямо з пошти.

Менеджер може:

створювати контакти

відкривати картку клієнта

створювати угоди

додавати нотатки

ставити задачі

Все це відбувається без переходу в інші системи.

Функція Що дозволяє робити контакти зберігати базу клієнтів угоди контролювати продажі задачі планувати наступні кроки історія листування бачити повний контекст комунікації

Як працює NetHunt CRM у Gmail

NetHunt CRM інтегрується безпосередньо в інтерфейс Gmail і додає CRM-функціональність у пошту.

Картка клієнта прямо в Gmail

Коли менеджер відкриває лист, він одразу бачить картку клієнта.

У ній доступна інформація:

контактні дані

історія листування

угоди

задачі

коментарі команди

Це дозволяє швидко зрозуміти контекст взаємодії з клієнтом.

Створення угод з email

Будь-який лист може стати початком угоди.

Менеджер може:

створити новий контакт додати угоду у воронку призначити відповідального поставити наступне завдання

Дія Результат створення контакту клієнт додається в базу створення угоди клієнт переходить у воронку додавання задачі менеджер не забуває про follow-up коментарі команда бачить деталі переговорів

Управління воронкою продажів

CRM дозволяє візуалізувати продажі у вигляді воронки.

Типова структура воронки:

Етап Що відбувається Новий лід клієнт написав email Перший контакт менеджер відповів Презентація обговорення продукту Переговори узгодження умов Угода підписання контракту

Це допомагає:

бачити статус усіх угод

прогнозувати продажі

аналізувати ефективність команди.

Автоматизація продажів у Gmail

NetHunt CRM дозволяє автоматизувати багато процесів.

Приклади автоматизації

автоматичне створення контактів

нагадування про follow-up

автоматичні email кампанії

оновлення статусу угод

Подія Автоматична дія новий email CRM створює контакт створена угода менеджеру ставиться задача клієнт не відповідає нагадування про follow-up угода виграна статус змінюється

Кому підходить CRM у Gmail

CRM у Gmail використовують компанії з різних індустрій.

Найчастіше це:

маркетингові агентства

IT компанії

сервісні бізнеси

консалтингові компанії

crm для друкарень

Наприклад, crm для друкарень допомагає:

вести базу замовників

контролювати статус замовлень

зберігати історію переговорів

працювати з повторними клієнтами.

Переваги NetHunt CRM для управління продажами

NetHunt CRM має низку важливих переваг.

Основні можливості

робота прямо у Gmail

централізована база клієнтів

автоматизація комунікації

контроль продажів

аналітика угод

Перевага Бізнес-результат Gmail інтеграція робота без перемикання між сервісами автоматизація економія часу менеджерів прозорість угод керівник бачить весь процес аналітика можливість прогнозувати продажі

Висновок

У сучасному бізнесі швидкість і системність роботи з клієнтами мають вирішальне значення. Коли менеджери працюють лише з поштою, контролювати продажі стає складно.

Саме тому компанії використовують CRM-системи, які інтегруються з email.

Українська срм для бізнесу NetHunt CRM дозволяє керувати продажами прямо з Gmail, зберігати історію комунікації, контролювати угоди та автоматизувати роботу команди.