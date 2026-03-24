Як керувати продажами прямо з Gmail: гайд від NetHunt CRM

Email залишається одним із головних каналів комунікації у B2B продажах. Менеджери щодня отримують десятки листів від потенційних клієнтів, партнерів і постачальників. Однак коли листування ведеться лише у пошті, контролювати продажі стає складно.
Листи губляться, історія комунікації не систематизована, а менеджери витрачають багато часу на пошук інформації. Саме тому бізнеси використовують CRM-системи, які інтегруються з поштою.
Українська срм для бізнесу NetHunt CRM дозволяє керувати продажами прямо всередині Gmail: створювати угоди, вести базу клієнтів, зберігати історію комунікацій та автоматизувати роботу менеджерів.
Чому управління продажами з Gmail стало популярним
Більшість компаній використовує email як основний канал комунікації з клієнтами.
Основні причини:
- email — стандарт B2B комунікації
- листи містять важливі домовленості
- багато продажів починаються саме з email
- менеджери проводять значну частину часу в пошті
Проте без CRM у пошті виникають проблеми:
- складно знайти історію комунікації
- важко контролювати статус угоди
- керівник не бачить активність менеджерів
- follow-up листи часто забуваються
CRM дозволяє перетворити Gmail на повноцінний інструмент управління продажами.
Що таке CRM у Gmail
CRM у Gmail — це система, яка інтегрується з поштовим інтерфейсом і дозволяє працювати з клієнтами прямо з пошти.
Менеджер може:
- створювати контакти
- відкривати картку клієнта
- створювати угоди
- додавати нотатки
- ставити задачі
Все це відбувається без переходу в інші системи.
|Функція
|Що дозволяє робити
|контакти
|зберігати базу клієнтів
|угоди
|контролювати продажі
|задачі
|планувати наступні кроки
|історія листування
|бачити повний контекст комунікації
Як працює NetHunt CRM у Gmail
NetHunt CRM інтегрується безпосередньо в інтерфейс Gmail і додає CRM-функціональність у пошту.
Картка клієнта прямо в Gmail
Коли менеджер відкриває лист, він одразу бачить картку клієнта.
У ній доступна інформація:
- контактні дані
- історія листування
- угоди
- задачі
- коментарі команди
Це дозволяє швидко зрозуміти контекст взаємодії з клієнтом.
Створення угод з email
Будь-який лист може стати початком угоди.
Менеджер може:
- створити новий контакт
- додати угоду у воронку
- призначити відповідального
- поставити наступне завдання
|Дія
|Результат
|створення контакту
|клієнт додається в базу
|створення угоди
|клієнт переходить у воронку
|додавання задачі
|менеджер не забуває про follow-up
|коментарі
|команда бачить деталі переговорів
Управління воронкою продажів
CRM дозволяє візуалізувати продажі у вигляді воронки.
Типова структура воронки:
|Етап
|Що відбувається
|Новий лід
|клієнт написав email
|Перший контакт
|менеджер відповів
|Презентація
|обговорення продукту
|Переговори
|узгодження умов
|Угода
|підписання контракту
Це допомагає:
- бачити статус усіх угод
- прогнозувати продажі
- аналізувати ефективність команди.
Автоматизація продажів у Gmail
NetHunt CRM дозволяє автоматизувати багато процесів.
Приклади автоматизації
- автоматичне створення контактів
- нагадування про follow-up
- автоматичні email кампанії
- оновлення статусу угод
|Подія
|Автоматична дія
|новий email
|CRM створює контакт
|створена угода
|менеджеру ставиться задача
|клієнт не відповідає
|нагадування про follow-up
|угода виграна
|статус змінюється
Кому підходить CRM у Gmail
CRM у Gmail використовують компанії з різних індустрій.
Найчастіше це:
- маркетингові агентства
- IT компанії
- сервісні бізнеси
- консалтингові компанії
- crm для друкарень
Наприклад, crm для друкарень допомагає:
- вести базу замовників
- контролювати статус замовлень
- зберігати історію переговорів
- працювати з повторними клієнтами.
Переваги NetHunt CRM для управління продажами
NetHunt CRM має низку важливих переваг.
Основні можливості
- робота прямо у Gmail
- централізована база клієнтів
- автоматизація комунікації
- контроль продажів
- аналітика угод
|Перевага
|Бізнес-результат
|Gmail інтеграція
|робота без перемикання між сервісами
|автоматизація
|економія часу менеджерів
|прозорість угод
|керівник бачить весь процес
|аналітика
|можливість прогнозувати продажі
Висновок
У сучасному бізнесі швидкість і системність роботи з клієнтами мають вирішальне значення. Коли менеджери працюють лише з поштою, контролювати продажі стає складно.
Саме тому компанії використовують CRM-системи, які інтегруються з email.
Українська срм для бізнесу NetHunt CRM дозволяє керувати продажами прямо з Gmail, зберігати історію комунікації, контролювати угоди та автоматизувати роботу команди.
