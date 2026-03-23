Удачі вам на дачі!

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради підготував рішення про перелік автобусних рейсів, які в період з 15 квітня по 27 вересня 2026 року виконуватимуть перевезення до садово-городніх товариств. Йдеться про маршрути, якими користуються жителі громади, зокрема люди пільгових категорій.
Перелік рейсів до садово-городніх товариств на 2026 рік:
- Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Ятрань» (с. Соколівське)
- Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Медик» (с. Соколівське)
- Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «ДБК» (с. Липове)
- Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Геолог», СТ «Гідросила» (с. Степове)
- Площа Богдана Хмельницького – зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Будівельник» (с. Соколівське)
- Зупинка «Автостанція № 1» – СТ «Труд» (с. Кандаурове)
- Площа Богдана Хмельницького – СТ «Колос» (с. Созонівка)
- Зупинка «ДЮСШ» – СК «Дубок» (с. Веселівка)
- Зупинка «Швейна фабрика «Зорянка» – СК «Іскра» (с. Веселівка)
- Площа Богдана Хмельницького – СТ «Дружба»
- Площа Богдана Хмельницького – СТ «Геолог», СТ «Гідросила» (с. Степове)
- Площа Богдана Хмельницького – СК «Гаївський» (с. Гаївка)
- Селище Гірниче – СТ «Геолог», СТ «Гідросила» (с. Степове)
- Площа Богдана Хмельницького – СТ «Комунальник»
- Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Радист» (с. Карлівка)
- Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Супутник» (с. Карлівка)
- Зупинка «Автостанція № 2» – СТ «Глобус» (с. Катеринівка)
- Площа Богдана Хмельницького – СТ «Авіатор» (с. Соколівське)
- Зупинка «Автостанція № 2» – Кіровоградське ТГ «Еліта» (с. Аджамка)
- Площа Богдана Хмельницького – СТ «Гірник» (с. Густий Гай)
- Зупинка «Август» – СТ «Новопавлівські сади» (с. Іванівка)
- Площа Богдана Хмельницького – СТ «Мрія 2024»
- Площа Богдана Хмельницького – СТ «Аграрник»
- Площа Богдана Хмельницького – СТ «Радуга» (с. Покровка)
- Зупинка «Автостанція № 2» – СТ «Зеніт», СТ «Зоря» (с. Обознівка)
- Площа Богдана Хмельницького – СК «Кооператор» (с. Соколівське)
