Удачі вам на дачі!

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради підготував рішення про перелік автобусних рейсів, які в період з 15 квітня по 27 вересня 2026 року виконуватимуть перевезення до садово-городніх товариств. Йдеться про маршрути, якими користуються жителі громади, зокрема люди пільгових категорій.

Перелік рейсів до садово-городніх товариств на 2026 рік:

  • Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Ятрань» (с. Соколівське)
  • Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Медик» (с. Соколівське)
  • Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «ДБК» (с. Липове)
  • Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Геолог», СТ «Гідросила» (с. Степове)
  • Площа Богдана Хмельницького – зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Будівельник» (с. Соколівське)
  • Зупинка «Автостанція № 1» – СТ «Труд» (с. Кандаурове)
  • Площа Богдана Хмельницького – СТ «Колос» (с. Созонівка)
  • Зупинка «ДЮСШ» – СК «Дубок» (с. Веселівка)
  • Зупинка «Швейна фабрика «Зорянка» – СК «Іскра» (с. Веселівка)
  • Площа Богдана Хмельницького – СТ «Дружба»
  • Площа Богдана Хмельницького – СТ «Геолог», СТ «Гідросила» (с. Степове)
  • Площа Богдана Хмельницького – СК «Гаївський» (с. Гаївка)
  • Селище Гірниче – СТ «Геолог», СТ «Гідросила» (с. Степове)
  • Площа Богдана Хмельницького – СТ «Комунальник»
  • Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Радист» (с. Карлівка)
  • Зупинка «вул. Незалежності» – СТ «Супутник» (с. Карлівка)
  • Зупинка «Автостанція № 2» – СТ «Глобус» (с. Катеринівка)
  • Площа Богдана Хмельницького – СТ «Авіатор» (с. Соколівське)
  • Зупинка «Автостанція № 2» – Кіровоградське ТГ «Еліта» (с. Аджамка)
  • Площа Богдана Хмельницького – СТ «Гірник» (с. Густий Гай)
  • Зупинка «Август» – СТ «Новопавлівські сади» (с. Іванівка)
  • Площа Богдана Хмельницького – СТ «Мрія 2024»
  • Площа Богдана Хмельницького – СТ «Аграрник»
  • Площа Богдана Хмельницького – СТ «Радуга» (с. Покровка)
  • Зупинка «Автостанція № 2» – СТ «Зеніт», СТ «Зоря» (с. Обознівка)
  • Площа Богдана Хмельницького – СК «Кооператор» (с. Соколівське)

