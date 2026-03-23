Вулиці Героїв України

Збереження і гідне вшанування та увічнення пам’яті Героїв України – загиблих Захисників та Захисниць України, уважне та дбайливе ставлення до їхніх родин є нашим обов’язком і вдячністю за героїзм і самопожертву воїнів. У Кропивницькому на їхню честь називають вулиці рідного міста. Імена шести кропивничан – Героїв України увіковічнені в міських топонімах: Андрій Норов, Степан Чобану, Юрій Коваленко, Ігор Замоцький, Олексій Хижняк, Євген Тельнов.

Ще двом кропивничанам присвоєно посмертно високе звання Героїв України: Віталію Харченку (30 вересня 2024 року) і Дмитру Шилову (05 грудня 2025 року).

20 березня, секретар міської ради Олег Колюка разом зі спеціалістами виконавчих органів зустрівся з рідними загиблих Героїв – дружиною Ольгою Харченко і батьком Олександром Шиловим. Разом готували пропозиції на розгляд міської топонімічної комісії. Ще дві вулиці Кропивницького носитимуть імена Захисників України. Вулицю Мінську пропонується перейменувати на вулицю Дмитра Шилова, а вулицю Прирічну – на вулицю Віталія Харченка.

Віталій Харченко народився 14 серпня 1995 року у Кропивницькому. Навчався у загальноосвітній школі №32. Вищу освіту здобув у Кременчуцькому Національному Університеті за спеціальністю «правознавство». У 2017 році Віталій Харченко приєднався до лав Збройних Сил України. Службу проходив в групі загону спеціальних операцій 3-го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго на посадах оператора та піхотного снайпера. Воював на донецькому напрямку, був на найгарячіших напрямках фронту.

Старший солдат Віталій Харченко загинув смертю хоробрих 23 січня 2024 року поблизу населеного пункту Авдіївка Покровського району Донецької області під час виконання бойового завдання.

Дмитро Шилов народився 10 березня 1990 року в Кропивницькому. Навчався у 31 школі (гімназія «Інтелект»). Після закінчення школи вступив до Київського національного університету культури і мистецтв. Водночас займався волонтерством – допомагав тваринам. 21 березня 2022 року Дмитро отримав військовий квиток і виїхав до навчального центру на Львівщині.

Боєць спецпідрозділу «Скеля» 23 травня 2024 року тримав оборону під Красногорівкою на Донеччині і, викликаючи вогонь на себе, ціною свого життя дав побратимам шанс відійти.