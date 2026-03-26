Граничний показник вартості твердого палива і скрапленого газу в 2026 році ‒ 4 602,57 гривень

Хто має право на отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу?

Допомогу на тверде паливо можуть отримати особи, які опалюють житло виключно твердим паливом (не мають централізованого, газового чи електричного опалення) один раз на рік протягом одного опалювального сезону.

Граничні показники вартості твердого палива і скрапленого газу в 2026 році

Граничний показник вартості твердого палива за одну тонну та одного балону скрапленого газу на 2026 рік для призначення пільг становить 4 602,57 грн та 460,26 грн відповідно.

Як отримати пільгу на придбання твердого палива і скрапленого газу в 2026 році?

Для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу заява подається щороку протягом одного опалювального сезону.

Пільговики, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, мають право на пільги, або їх законні представники мають звернутись із відповідною заявою про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, до якої додається у разі потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі.

Способи звернення за пільгою на придбання твердого палива і скрапленого газу

Заяву для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу можна подати:

особисто ‒ до сервісних центрів Пенсійного фонду України, сільської / селищної та міської ради, ЦНАПу;

дистанційно ‒ через портал “Дія” та мобільний застосунок “Пенсійний фонд України”.

Антоніна МАРЧЕНКО, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу надання пільг управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області