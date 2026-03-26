Стягнення податкового боргу: завдяки автоматизованій системі до бюджету вже надійшло понад 876 млн грн

876,5 млн грн – саме стільки вдалося стягнути до бюджету завдяки новій автоматизованій системі стягнення податкового боргу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

Система запрацювала у серпні 2025 року. За цей час кошти були списані з понад 8,7 тисячі платників податків.

«Лише з початку 2026 року з 3,9 тисячі платників вже стягнуто 323,1 млн грн у рахунок погашення податкового боргу. Це на 162 млн грн більше, ніж за аналогічний період 2025 року, і перевищує минулорічний показник у 3,1 раза», – додала вона.

Це стало можливим завдяки налагодженій електронній взаємодії між ДПС, Державною казначейською службою України та надавачами платіжних послуг.

«Все автоматизовано, без додаткового втручання. Якщо на рахунку боржника є кошти, списання відбувається практично миттєво – без затримок і зайвих процедур», – зазначила Леся Карнаух.

Усе працює прозоро, швидко та виключно в межах закону. Механізм застосовується лише після того, як борг є узгодженим і платник мав усі можливості його добровільно сплатити.

Автоматизована система стягнення застосовується лише щодо юридичних осіб. Питання боргів фізичних осіб та ФОПів регулюється іншим законодавством і належить до компетенції Державної виконавчої служби.

Раніше процес стягнення податкової заборгованості міг тривати значно довше через необхідність оформлення паперових документів. Часто він затягувався через технічні чи організаційні труднощі. Тепер же система мінімізує такі ризики та забезпечує максимальну ефективність.

«Податкова змінюється, модернізується. Ми запроваджуємо прозорі правила, цифрові рішення і мінімум людського втручання», – підкреслила очільниця ДПС.