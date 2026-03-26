Кібербулінг: як розпізнати, що робити та куди звертатись щоб убезпечити дитину

Кібербулінг — це булінг із застосуванням цифрових технологій. Важливо вчасно помітити ознаки кібербулінгу та знати, як правильно діяти, щоб підтримати дитину і зупинити онлайн-цькування.

Детальніше розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Як зрозуміти, що дитину можуть цькувати в інтернеті

Дитина:

менше спілкується з однокласниками, друзями чи родиною

не хоче відвідувати школу або інші місця, де є однолітки

різко або часто змінюється настрій

стає замкнутим (-ою), безпідставно тривожиться

менше часу перебуває в інтернеті

раптово зник інтерес до улюблених занять чи хобі

нервозність, головний біль, біль у животі або порушення сну.

Що робити

підтримайте дитину. Вислухайте її та не засуджуйте

збережіть докази. Зробіть скріншоти повідомлень, коментарів або інших матеріалів, які підтверджують факт онлайн цькування

заблокуйте кривдника

повідомте адміністрацію платформи. Поскаржіться та повідомте про булінг у соцмережі

за потреби змініть номер телефону

створіть безпечний профіль

не обмежуйте доступ до інтернету та не забирайте гаджети

навчіть дитину захищати особисту інформацію.

Куди звертатися, якщо дитина потрапила в ситуацію, пов’язану з кібербулінгом

Керівника навчального закладу

Національної поліції України

Служби освітнього омбудсмена

Системи надання безоплатної правничої допомоги — 0 800 213 103 .

Діти, які опинилися в ситуації кібербулінгу або стали його свідками, можуть звернутись: