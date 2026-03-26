Кібербулінг: як розпізнати, що робити та куди звертатись щоб убезпечити дитину

12:54
Кібербулінг — це булінг із застосуванням цифрових технологій. Важливо вчасно помітити ознаки кібербулінгу та знати, як правильно діяти, щоб підтримати дитину і зупинити онлайн-цькування.

Детальніше розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

 Як зрозуміти, що дитину можуть цькувати в інтернеті

Дитина:

  • менше спілкується з однокласниками, друзями чи родиною
  • не хоче відвідувати школу або інші місця, де є однолітки
  • різко або часто змінюється настрій
  • стає замкнутим (-ою), безпідставно тривожиться
  • менше часу перебуває в інтернеті
  • раптово зник інтерес до улюблених занять чи хобі
  • нервозність, головний біль, біль у животі або порушення сну.

 

Що робити

  • підтримайте дитину. Вислухайте її та не засуджуйте
  • збережіть докази. Зробіть скріншоти повідомлень, коментарів або інших матеріалів, які підтверджують факт онлайн цькування
  • заблокуйте кривдника
  • повідомте адміністрацію платформи. Поскаржіться та повідомте про булінг у соцмережі
  • за потреби змініть номер телефону 
  • створіть безпечний профіль
  • не обмежуйте доступ до інтернету та не забирайте гаджети
  • навчіть дитину захищати особисту інформацію. 

 

Куди звертатися, якщо дитина потрапила в ситуацію, пов’язану з кібербулінгом

 

  • Керівника навчального закладу
  • Національної поліції України
  • Служби освітнього омбудсмена 
  • Системи надання безоплатної правничої допомоги — 0 800 213 103.

Діти, які опинилися в ситуації кібербулінгу або стали його свідками, можуть звернутись:

  • до батьків
  • до вчителя, соціального педагога або практичного психолога
  • до поліцейського, закріпленого за закладом освіти (за наявності)
  • на Національну гарячу лінію для дітей та молоді — 116-111 або 0 800 500 225.

