Кібербулінг: як розпізнати, що робити та куди звертатись щоб убезпечити дитину

Кібербулінг — це булінг із застосуванням цифрових технологій. Важливо вчасно помітити ознаки кібербулінгу та знати, як правильно діяти, щоб підтримати дитину і зупинити онлайн-цькування.
Детальніше розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Як зрозуміти, що дитину можуть цькувати в інтернеті
Дитина:
- менше спілкується з однокласниками, друзями чи родиною
- не хоче відвідувати школу або інші місця, де є однолітки
- різко або часто змінюється настрій
- стає замкнутим (-ою), безпідставно тривожиться
- менше часу перебуває в інтернеті
- раптово зник інтерес до улюблених занять чи хобі
- нервозність, головний біль, біль у животі або порушення сну.
Що робити
- підтримайте дитину. Вислухайте її та не засуджуйте
- збережіть докази. Зробіть скріншоти повідомлень, коментарів або інших матеріалів, які підтверджують факт онлайн цькування
- заблокуйте кривдника
- повідомте адміністрацію платформи. Поскаржіться та повідомте про булінг у соцмережі
- за потреби змініть номер телефону
- створіть безпечний профіль
- не обмежуйте доступ до інтернету та не забирайте гаджети
- навчіть дитину захищати особисту інформацію.
Куди звертатися, якщо дитина потрапила в ситуацію, пов’язану з кібербулінгом
- Керівника навчального закладу
- Національної поліції України
- Служби освітнього омбудсмена
- Системи надання безоплатної правничої допомоги — 0 800 213 103.
Діти, які опинилися в ситуації кібербулінгу або стали його свідками, можуть звернутись:
- до батьків
- до вчителя, соціального педагога або практичного психолога
- до поліцейського, закріпленого за закладом освіти (за наявності)
- на Національну гарячу лінію для дітей та молоді — 116-111 або 0 800 500 225.
