Чи зараховуються до страхового стажу при призначені пенсії в Україні періоди роботи в Німеччині?

Підстава

Зарахування страхового стажу, набутого за кордоном, зокрема в Німеччині, для призначення пенсії в Україні регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2025 № 562 “Деякі питання обчислення страхового стажу”, якою затверджено Порядок підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі до страхового стажу (стажу роботи) для визначення права на призначення пенсії за віком (далі ‒ Порядок).

Порядок визначає механізм підтвердження та зарахування періодів роботи особи в іншій державі для визначення права на призначення пенсії за віком відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі ‒ Закон) за умови зарахування таких періодів роботи до страхового стажу згідно із законодавством відповідної держави у разі відсутності необхідного страхового стажу, передбаченого частинами першою ‒ третьою статті 26 Закону.

Новація

Реалізовано право на пенсійне забезпечення навіть тим громадянам, які працювали в державах, з якими Україна не має міжнародних договорів про взаємне зарахування стажу. До таких країн належить і Німеччина. Тобто трудовий стаж, здобутий у Німеччині, включається лише для визначення права на призначення пенсії за віком за нормами Закону і не впливає на розмір пенсії.

Які документи необхідно надати до Пенсійного фонду України?

Для зарахування до страхового стажу періодів роботи, набутих на території Німеччини, до заяви про призначення пенсії необхідно надати підтвердні документи (будь-які документи у формі довідок, виписок тощо, виданих іншою державою, що підтверджують зарахування періодів роботи у такій державі до страхового стажу під час призначення пенсії згідно із законодавством відповідної держави).

При цьому, підтвердні документи визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації відповідно до законодавства, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Що робити, якщо підтвердні документи відсутні або недостатньо інформації (неповна інформація)?

У разі відсутності таких документів або недостатньої в них інформації:

Територіальний орган Пенсійного фонду України протягом п’яти робочих днів після надходження заяви про призначення пенсії подає до Міністерства закордонних справ (далі ‒ МЗС) відповідний запит. МЗС через дипломатичні канали запитує необхідні відомості у компетентних органів іноземної держави. МЗС не пізніше ніж через п’ять робочих днів після отримання підтвердних документів надсилає їх територіальному органу Пенсійного фонду України. Територіальний орган Пенсійного фонду України зараховує до страхового стажу особи періоди роботи в іншій державі (Німеччині) в календарному обчисленні для визначення права на призначення пенсії за віком відповідно до Закону.

Світлана Риндіна, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області