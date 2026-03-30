Ніхто не сумуватиме

Ян Стрелюк пропрацював три роки обласним прокурором на Кіровоградщині. За теперішніми мірками – дуже тривалий термін для керівника правоохоронної структури. Днями Стрелюк подав заяву про звільнення і подався у столицю, в Офіс генерального прокурора, де почав виконувати нові обов’язки.

Чим була робота Стрелюка в нашій області – засланням у провінцію чи стартовим майданчиком для кар’єрного злету, – дізнаємося найближчим часом. Тепер набагато актуальнішим є питання: чим запам’ятається керівництво Яна Стрелюка Кіровоградською обласною прокуратурою?

Незважаючи на показну активність Стрелюка, ми не чули про ініційовані ним масштабні кримінальні справи. На його каденцію припав всеукраїнський скандал із прокурорами-пенсіонерами та інвалідами. Кіровоградська область висвітлилася в ньому не з найкращого боку, проте гучних звільнень не відбулося. Більше того, моложавий ветеран (на фото), якому ще не виповнилося 50 років, сам виявився пенсіонером.

Ще у листопаді 2023 року Ян Стрелюк звернувся до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) із клопотанням про вилучення його декларацій за 2014 – 2024 роки з публічного доступу. НАЗК задовольнило запит, пославшись на участь прокурора в «оперативно-розшуковій та контррозвідувальній діяльності». Це – унікальний прецедент, приховування декларацій прокурорських високопосадовців від народу – рідкість. Злі язики пов’язали такий нестандартний крок з бажанням приховати майно, набуте саме за період роботи на високих прокурорських посадах.

Ніхто в області не сумуватиме за Стрелюком – у нього склалися не найкращі стосунки як із місцевим керівництвом, так і з колегами – правоохоронцями з інших структур. А ось журналістам на Яна Володимировича скаржитися гріх. Його любов до піару допомагала нам виконувати свою роботу.

У липні 2025 року Ян Стрелюк дав велике інтерв’ю «Україні-Центр». Одне з його тверджень хочеться зафіксувати в пам’яті – принаймні до того моменту, коли майнові декларації колишнього обласного прокурора Полтавщини та Кіровоградщини стануть доступними для всіх. У відповідь на запитання «Фразу «кошмарити бізнес» можна потроху забувати?», пролунала цілком обнадійлива відповідь:

– Це вже вчорашній день.

Ще одним штрихом до портрета обласного прокурора став кумедний скандал, пов’язаний із любов’ю Стрелюка до футболу, та його, м’яко кажучи, емоційною манерою поведінки на стадіоні. Якщо вже слухняні й звиклі до всього прокурори не витримали криків і лайки начальника та поскаржилися в соцмережах, то можете собі уявити, що це було.

Обов’язки керівника обласної прокуратури тимчасово виконуватиме перший заступник Денис Фальченко. Він обіймає цю посаду з липня 2025 року. До того Фальченко встиг попрацювати керівником та першим заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури. Новому т.в.о. обласного прокурора – 44 роки. Інвалід? Поки що невідомо. Але вже пенсіонер. Торік отримав від ПФУ понад 400 тисяч гривень. Прокурорської зарплати – 2323904 гривень. Має заощадження в криптовалюті вартістю понад пів мільйона гривень.