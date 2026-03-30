Рак легень потребує комплексного лікування

Вчетверте у Кропивницькому, в Лікарні Святого Луки, пройшла міжнародна конференція, присвячена лікуванню раку легень. Цього березня форум зібрав більш ніж двісті фахівців із сімнадцяти областей України. Статус міжнародної конференції підтвердила участь спікерів з Японії, Польщі, Греції, Італії, Британії, які долучились до залу он-лайн.

Зрозуміти фахові моменти у виступах провідних онкологів журналісту було не просто важко, а неможливо. Тому перше запитання ініціатору конференції Григорію Урсолу стосувалось радше організації її проведення.

– Григорію Миколайовичу, війна, коштів хронічно не вистачає всім, складна логістика. Чи є сенс збирати такі широкопредставницькі форуми?

– Відповім коротко. Наш форум працює над тим, як зберегти здоров’я і життя тих українців, які хворіють на рак легень. А їх щороку гине більше, ніж на фронті. Тобто весь сенс в тому, щоб обговорити тут і тепер складні питання, і якщо дійдемо до консенсусу – це принесе користь нашому народу.

– Zoom не заміняє живе спілкування?

– Не заміняє, тому що кожен, готуючи доповідь, хоче поділитися найкращим, але є ж нюанси, які зі сцени проговорити неможливо. Вони обговорюються в кулуарах, і це дуже важливо для учасників конференції.

На два дні конференц-зал лікарні, кулуари і навіть їдальня перетворилися на майданчик, де обговорювалися нові підходи до діагностики та лікування одного з найскладніших онкологічних захворювань – раку легень.

Ось лише кілька цитат з того, що вдалося підслухати в кулуарах конференції:

– Важливо, що на цій конференції розглядається увесь шлях пацієнта з раком легенів, від ранньої діагностики та скринінгу. Для нашої країни це дуже актуально, тому що саме ранні стадії є найбільш сприятливими прогнозами виживання пацієнтів. Тому конче потрібне звернення нашої медичної спільноти до управлінців в охороні здоров’я, щоб нарешті прийняти програми зі скринінгу.

Новітні методи лікування, новітні препарати, які включають імунотерапію, таргетну терапію, які у світі вже впроваджені і забезпечуються державами, це все в комплексі теж потрібно Україні для того, щоб наші пацієнти жили довше.

– Такі заходи відбуваються, на мою думку, з метою підвищення рівня знань лікарів. Ми повинні знати, які можливості є в світі, які інструменти є для тої ж діагностики сьогодні, які є можливості для лікування терапевтичного.

Майже всі присутні наголошували на ефективному поєднанні хірургії і терапії. Більше того, провідні хірургі-онкологи розглядають передоперативне чи післяоперативне терапевтичне лікування як бенефіт. Це вкрай важливо, але, на думку присутніх, поки що перебуває у зоні сприйняття.

Один з тих, чий виступ продовжився в кулуарах конференції, – Олександр Суховерша, доктор медичних наук, онкоторакальний хірург з Дніпра:

– Пане Олександре, чим ви приїхали поділитися з колегами і що хотіли б отримати від них?

– По-перше, я виступаю спікером, тобто готував свою презентацію, як і багато моїх колег. Цінність цього заходу в тому, що маємо можливість не просто обмінятися своїми думками, а отримати найсвіжішу інформацію. Це саме головне.

Онкологія як наука розвивається дуже швидкими темпами. Вважаю, це найбільш прогресуюча галузь медицини. Наші знання оновлюються щороку. Для того, щоб отримати інформацію з перших рук, треба мати не тільки досвід і освіту, а й доступ до медичної сучасної інформації, знати англійську мову, їздити за кордон на конгреси, спілкуватися, оперувати і лікувати на високому рівні. Це далеко не всі можуть здійснювати в умовах нашої України, особливо під час війни. Тому знання, які є новаторськими, найактуальнішими, здобуваються саме таким чином.