ДПС запроваджує новий інструмент, який допоможе бізнесу уникати блокування податкових накладних. Це «дорожні карти», які допоможуть платникам ПДВ без помилок заповнити і подати Таблицю даних. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.
«Іноді навіть однієї несуттєвої помилки достатньо, щоб зупинити процес. Одна неточність і податкова накладна зупинена. Завдяки комплексу заходів нам вже вдалося суттєво скоротити відсоток заблокованих податкових накладних. На сьогодні він становить 0,1 – 0,15%. Робимо наступний крок, щоб полегшити роботу бізнесу. Щоб технічні помилки не зупиняли роботу сумлінних платників», – сказала Леся Карнаух.
ДПС розробила ще один практичний інструмент. Фахівці ДПС проаналізували низку кейсів, запити профільних асоціацій, врахували специфіку різних видів господарської діяльності.
Розробили «дорожні карти» для роботи з таблицями даних платника податку на додану вартість. Не теорія, а чіткі практичні поради. Все те, що допоможе правильно заповнити Таблицю даних і уникнути помилок.
Таблиця даних платника податку – це зведена інформація про коди видів економічної діяльності (КВЕД), коди товарів (УКТЗЕД) та послуг (ДКПП), які платник регулярно постачає, виготовляє та реалізує на території України.
Цільові групи, для яких подання таблиці є найбільш актуальним:
– виробнича та переробна сфери;
– будівництво;
– сфера надання послуг та виконання робіт;
– сільськогосподарські товаровиробники.
«Дорожні карти» вже на вебпорталі ДПС:
https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/pitannya-zupinennya-reestratsii-podatkovoi-nakladnoi/997560.html
https://tax.gov.ua/baneryi/onlayn-navchannya/pitannya-zupinennya-reestratsii-podatkovoi-nakladnoi/997563.html
Основні вимоги та особливості подання
Подання Таблиці даних має свої особливості, неврахування яких може призвести до відмови в її врахуванні:
- Таблиця обов’язково подається з поясненням, де зазначено вид діяльності з посиланням на податкову та іншу звітність.
- Документ подається в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій.
- У разі ведення кількох видів діяльності – таблицю даних платника ПДВ можна подавати окремо на кожен з видів діяльності.
- На коди, які є у врахованій таблиці даних платника, повторно таблиця не подається.
- Для розкриття суті господарських операцій можуть бути надані також копії документів, що підтверджують специфіку діяльності.
Що обов’язково вказати в поясненні?
Для позитивного рішення комісії платник має розкрити суть своєї діяльності.
Пояснення повинно містити інформацію про:
– платника податку та специфіку його діяльності,
– трудові ресурси, задіяні у господарській діяльності (згідно з Податковим розрахунком сум доходу),
– матеріальні ресурси (з відображенням у формі 20-ОПП та фінансовій звітності): основні засоби, транспорт, земельні угіддя, спецтехніка,
– дозвільні документи: ліцензії, допуски та інші необхідні документи,
– обов’язкове посилання на податкову та фінансову звітність платника.
Чому Таблицю можуть не врахувати: типові помилки
Коли комісія приймає рішення про неврахування таблиці:
– таблиця даних платника подана без пояснення,
– у поясненні відсутні:
посилання на податкову та фінансову звітність,
не розкрито суті господарських операцій,
– у суб’єкта господарювання відсутні трудові ресурси для виконання робіт або зарплата менше мінімально встановленого рівня,
– у поясненні виявлена розбіжність між зазначеною платником інформацією та даними автоматизованих систем.
Наприклад:
– сільгоспвиробник подає таблицю на реалізацію продукції, але не має інформації про земельні ділянки, техніку чи персонал.
– кредит сформовано за рахунок придбання товарів, що не стосуються основної діяльності (наприклад, закупівля оргтехніки та продуктів харчування для будівельних робіт).
– виявлено невідповідність між інформацією від платника та даними автоматизованих систем ДПС.
– розмір заробітної плати працівників нижчий законодавчо встановленого мінімуму.
