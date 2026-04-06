Проіндексовану щомісячну страхову виплату отримаєте у квітні

Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області інформує, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.02.2026 № 236 “Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році” проведено перерахунок з 1 березня 2026 року щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Перерахунок страхових виплат проводиться автоматично, тобто без особистого звернення потерпілого.

Розмір щомісячної страхової виплати збільшується на коефіцієнт 1,121.

Розмір підвищення у кожному випадку визначається індивідуально та залежить від розміру призначеної щомісячної страхової виплати, але розмір підвищення не може перевищувати 2 595 грн.

Перерахунок щомісячних страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого, проводиться в межах максимального розміру, визначеного частиною першою статті 36 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (станом на 01.03.2026 – 34588,00 грн (8 647 грн х 4)). Тобто після проведення перерахунку розмір страхової виплати не повинен перевищувати 34 588,00 грн.

Довідково: за результатами “березневого” перерахунку нові розміри страхових виплат отримають 4 093 особи (потерпілі). Середній розмір підвищення страхових виплат становить 1 062,35 грн. Виплата страхових виплат у нових розмірах буде здійснена у квітні 2026 року.

Антоніна Гаїна, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області