«Практика» в електронашийнику?

Три роки гарував слабозрячий юнак на хазяїна в селі Дібрівці, яке підпорядковується Кетрисанівській сільській раді (колишній Бобринецький район). За словами юнака, він, закінчивши другий курс професійного ліцею, сподівався пройти виробничу практику на тракторі, а опинився в рабстві, де його били, катували, гвалтували. Минулого тижня «практика» завершилася. Бідолаху госпіталізовано в лікарню, а громадськість збиралася біля відділення поліції, звинувачуючи правоохоронців в бездіяльності. Поліція такі звинувачення відкидає, але кримінальне провадження розпочала і навіть затримала ймовірних кривдників юнака.

Від того, що розповів 20-річний пацієнт обласної лікарні Василь Федоров «Суспільному», волосся стає сторч. Каже, три роки тому разом з матір’ю і малолітньою сестричкою опинився у рабстві у такого собі Олега П., який мешкає в селі Дібрівці і вирощує свиней та птицю. Василь розраховував пройти в нього практику на тракторі, натомість довелося поратися біля живності. Василь стверджує, що зазнав з боку хазяїна і його дружків насилля, зокрема й сексуального. Перебинтована нога, брак зубів і опіки на долоні (Василь каже, це –сліди від розпечених плоскогубців) свідчать, що «практика» була не з медом.

Лікарі підтверджують: юнака госпіталізовано з переломом кістки черепа, інфікованою раною ноги, саднами і забоями.

«Це було рабство», – стверджує Василева мати, яка теж працювала на Олега, поки не увірвався терпець. За словами Людмили, вона і її малолітня дочка також сьорбнули горя від хазяїна. Якщо вірити жінці, Олег примушував її й дочку мити йому ноги, а за роботу не платив, її доходом була синова інвалідська пенсія. Рік тому вона з дочкою вибралася від Олега в інше село. А син залишився. Людмила каже, що скаржилася на хазяїна в поліцію, але той не впускав поліцейських в своє домоволодіння.

Василь стверджує, що після того, як мати й сестра вибралися в інше село, його життя погіршилося – хазяїн переселив з хати в сарай.

А що ж місцева влада? Сільський староста Володимир Шкварко каже: якось побачив Василя брудного й із синцем під оком, запитав, чому не вибирається до матері. Якщо вірити старості, Василь відповів: його в Олега все влаштовує, а синець – наслідок падіння через необережність. За словами Шкварка, приблизно те саме казав йому, старості, і Олег.

22 березня нинішнього року Василева «виробнича практика» закінчилася. Визволили його двоє жителів Дібрівки. Сміливці нагодували юнака, дали змогу помитися, відвезли в бобринецьку лікарню. Другого квітня біля тамтешнього відділення поліції зібралося близько трьохсот людей, щоб запитати в правоохоронців: як вони допустили такий жах?

Один з учасників мітингу, Максим Каневський, поділився страхітливими подробицями. За його інформацією, Олегові Василь дістався від Романа. Роман начебто взявся влаштувати юнакові трактористську практику, та через його слабкий зір трактора не довірив і продав «практиканта» Олегові. А Олег, якщо вірити Каневському, порвав Василеве направлення і три роки використовував його як раба, бив та знущався, навіть одягав електронашийник. Каневський назвав і Олегових спільників. Один з них під час дружньої з Олегом пиятики користувався юнаком для задоволення статевої пристрасті, стверджує Каневський. За його ж словами, раніше на Олега гарувало двоє безпритульних, яких замордовано і викинуто на звалище, і в селі про це всі знали.

Пасивність громади Каневський пояснює тим, що місцеві царки усіх залякали. Він висунув поліції вимогу взяти під варту кривдників юнака – інакше село мовчатиме. «У людей дуже багато інформації для поліції», – впевнений він. І висловив побоювання за себе й свою сім’ю: «Мені телефонують, погрожують. З тюрми теж телефонують. Сказали, спалять мій бізнес, погрожують вбивством дружини й дітей». Якщо поліція не відреагує належним чином, Каневський пообіцяв: «Дійдемо до самосуду». (Пригадуєте бунт, який стався 2013 року у Врадіївці?)

Начальник місцевого відділення поліції Олег Петров до людей не вийшов. Але дав невелике інтерв’ю «Суспільному». Розповів, що ще 23 березня порушено кримінальне провадження про заподіяння тілесних ушкоджень, а в процесі слідства до справи додалася ще одна стаття Кримінального кодексу – про незаконне позбавлення волі. Начальник стверджує, що до госпіталізації юнака поліція нічого не чула про його лиху долю. Якщо вірити Петрову, рік тому юнак не висловив ніяких скарг поліцейським, коли вони із службою у справах дітей із суто профілактичною метою провідали його хазяїна.

2 квітня обласне управління поліції похвалилося затриманням одного з ймовірних кривдників Василя Федорова. Підозрюваному – 39 років, він виявився військовослужбовцем, який самовільно залишив частину.

Максим Каневський у телефонній розмові з кореспондентом «УЦ» повідомив, що йдеться про Олега П. Затримано, за його інформацією, ще двох підозрюваних.