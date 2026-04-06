Нарешті визначилися

У Кропивницькому робоча група затвердила концепцію проєкту Алеї Слави на честь захисників і захисниць України.

Голова робочої групи, секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка, відкриваючи засідання, повідомив, що створення Алеї слави є пріоритетом міської влади і для цього уже зроблено велику роботу, зокрема визначилися з місцем для облаштування Алеї – Студентський бульвар – і з проєктантом – ТОВ «Будактивпроєкт». Нині реалізується черговий етап – узгодження і затвердження концепції Алеї Слави.

Фахівчиня «Будактивпроєкту» Оксана Звенигородська представила членам робочої групи, до якої входять рідні загиблих, представники громадських організацій, волонтери, архітектори, візуалізацію трьох передпроєктних пропозицій концепції проєкту Алеї Слави.

Дві пропозиції схожі за своєю ідеєю: вхідну групу відкриває карта України, яка символізує цілісність і єдність нашої держави, у першому варіанті напис «Героям слава!» на чорній стійці золотом, у другому варіанті цей напис на двох світлих стійках, постери з кольоровими портретами захисників розміщені у формі книжки, біля кожної стійки – ваза для квітів у формі гільзи, підсвітка, Алея вимощена безфасковою плиткою, облаштована освітленням і відеонаглядом, з лавками в місцях розриву ряду конструкцій.

Третій варіант пропозиції проєкту відрізняється виглядом вхідної групи і стендами. Вхід в Алею слави відкриває металева конструкція у вигляді Герба України, стилізованого крилами Ангела, на початку Алеї встановлена арка з металевих елементів, які створюють ефект світла і легкості, стенди з портретами інтегровані в опори арки. Арки будуть встановлені на всіх перехрестях Алеї Слави.

Арка символізує перемогу і тріумф, славу, силу та вшанування героїв, перехід героїв у вічність, неперервну пам’ять і захист її, дві опори Арки це – зв’язок поколінь, єдність народу, міст між минулим і сучасністю.

Члени робочої групи детально обговорили кожен варіант концепції проєкту, висловили свої зауваження і пропозиції, які проєктант врахує у подальшій реалізації проєкту. Після обговорення більшістю голосів обрали третій варіант концепції проєкту, затвердили назву «Алея Слави» і текст на фасаді вхідної стели.

У той же час дизайн постерів з портретами Героїв ще буде доопрацьовуватися фахівцями і після доопрацювання його запропонують робочій групі для погодження.

Наступний етап – розробка проєкту Алеї Слави і виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Членам робочої групи надали на ознайомлення проєкт Положення про Алею пам’яті загиблих захисників і захисниць України. Їхні зауваження і пропозиції опрацюють фахівці департаменту соціальної і ветеранської політики Кропивницької міської ради, а далі це Положення винесуть на розгляд виконавчого комітету.