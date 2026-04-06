Триває реформа системи охорони здоров’я Кіровоградщини. Є гарні новини, якими на брифінгу поділився директор обласного департаменту охорони здоров’я Олег Рибальченко. Він акцентував увагу на переході до сервісної моделі медицини, де головним є пацієнт та доступність послуг у кожній громаді.

Напевне, всі знають про національну програму «Скринінг здоров’я 40+». Олег Рибальченко зазначив, що громади мають терміново відкривати кабінети скринінгу. Зараз в області лише 34 місця надання послуг, хоча планом передбачено 56. «Тільки 17 громад (35%) залучені до програми, 32 громади поки залишаються «поза процесом»», – повідомив Олег Миколайович.

Йшла на брифінгу мова й про забезпечення ліками для стаціонарного лікування. Кожен заклад спроможної мережі повинен мати аптечний пункт, який працює за програмою «Доступні ліки». Тобто аптеки мають бути безпосередньо в будівлях лікарень. Пацієнт має вийти від лікаря з рецептом і одразу отримати ліки в цій же будівлі. Зараз аптеки вже функціонують у 16-ти закладах.

Піднявши тему доступних ліків, Олег Рибальченко звернув увагу на можливість доставки таблеток та препаратів за допомогою Укрпошти. Особливо це зручно для мешканців сіл, де немає аптек. «Проблема не у відсутності послуги, а у відсутності інформування. Люди в селах не знають, що ліки можна замовити через поштаря. Протягом 2025 року було здійснено лише 258 замовлень», – повідомив директор департаменту.

Виконуючи програму НСЗУ щодо профілактики інфарктів, Кіровоградщина має намір здійснювати безоплатне планове стентування. В планах на 2026 рік – 105 операцій. В січні цього року вже проведено 10. «Необхідна координація між сімейними лікарями та кардіоцентрами. Пацієнт не повинен чекати інфаркту, щоб отримати допомогу безоплатно», – наголосив Олег Миколайович.

Протягом останніх років лікарні області суттєво дооснастили обладнанням. В обласній лікарні та онкоцентрі триває підготовка до запуску апаратів МРТ.

І ще одна гарна новина, яка стосується сооціальної стоматології (протезування та лікування) для учасників бойових дій. Послугою вже скористалися 4786 осіб. Олег Рибальченко повідомив, що програма працює у 12-ти громадах, і звернув увагу на важливість розширення переліку закладів, які законтрактовані НСЗУ на цей пакет, щоб ветерани отримували допомогу за місцем проживання.