Державні соціальні допомоги та компенсації постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи

Законодавча база

Умови та порядок надання соціальної підтримки “чорнобильцям” визначені Порядком використання коштів Державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року № 936.

Види допомог

У Кіровоградській області чисельність постраждалого населення внаслідок Чорнобильської катастрофи становить 7 541 особа. Головним управлінням Пенсійного фонду України в Кіровоградській області забезпечено надання таких видів допомог:

Щорічна допомога на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які брали участь у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, і постраждалих за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, кожній дитині, яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи, та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році. Розмір допомоги становить від 120 грн до 75 грн в залежності від категорії. Компенсація за пільгове забезпечення продуктами харчування громадянами, що належать до 1 та 2 категорії осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Розмір допомоги становить: для громадян, віднесених до 1 категорії, – 502 грн, 2 категорії – 251 грн. Оплата особам, постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, додаткової відпустки громадянам строком 14 робочих днів (16 календарних днів). Щомісячна грошова компенсація до досягнення повноліття на дітей, які навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, професійно-технічних навчальних закладах, коледжах та технікумах (училищах), розташованих на територіях радіоактивного забруднення, а також дітей з інвалідністю, пов’язаною з наслідками Чорнобильської катастрофи, і не харчуються в їдальнях зазначених навчальних закладів, а також за всі дні, коли перелічені особи з поважних причин не відвідували ці заклади. Розмір компенсації становить: для дітей від 6 до 10 років – 360 грн, від 11 до 14 років – 380 грн, від 15 до 18 років – 380 грн.

Куди звернутися за призначенням допомоги?

Для призначення допомоги можна звернутися:

особисто ‒ до сервісних центрів обслуговування громадян Пенсійного фонду України, ЦНАПів, через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

дистанційно ‒ через Портал.ДіЯ, вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Олена МИХАЛЬЧЕНКО, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу контролю за правильністю надання державних соціальних допомог управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області