Навіщо потерпілим у кримінальному провадженні адвокат і хто може отримати його послуги безкоштовно

Потерпілий у кримінальному провадженні — це людина, яка зазнала моральної, фізичної або майнової шкоди внаслідок кримінального правопорушення. Цей статус людина отримує з моменту подання заяви про вчинення кримінального правопорушення або заяви про залучення до провадження як потерпілого.
Які права має потерпілий, чому важливо скористатись послугами адвоката та як його залучити — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Які права має потерпілий
- Отримувати інформацію про хід справи та ознайомлюватися з матеріалами
- вимагати відшкодування завданої моральної та/або майнової шкоди
- користуватися правничою допомогою адвоката
- та інші права відповідно до КПК України.
Чому важливо залучити адвоката
- Адвокат стежитиме за дотриманням прав потерпілого
- допоможе зібрати та правильно зафіксувати докази.
- підготує та подасть процесуальні документи (наприклад, клопотання про допит свідків або цивільний позов про відшкодування шкоди
- представлятиме інтереси потерпілого в суді та перед іншими сторонами у справі.
Як отримати послуги адвоката безоплатно
Держава гарантує деяким категоріям осіб безоплатні послуги адвоката, зокрема для представництва їхніх інтересів як потерпілих у кримінальному провадженні. До таких категорій належать люди з низьким доходом, люди з інвалідністю з низькою пенсією, усі діти, ВПО, ветерани війни та деякі інші.
Щоб отримати послугу:
- Зверніться до системи надання БПД по консультацію: юрист розгляне ваше питання та перевірить, чи маєте ви право на таку послугу та повідомить, які документи потрібно надати.
- Подайте заяву та документи, що підтверджують ваше право на отримання послуг адвоката безоплатно.
- Система надання БПД за результатами розгляду вашої заяви призначає адвоката, який надаватиме послуги.
- Послуги адвоката, призначеного системою надання БПД, оплачує держава.
Як звернутися до системи надання БПД
