Навіщо потерпілим у кримінальному провадженні адвокат і хто може отримати його послуги безкоштовно

Потерпілий у кримінальному провадженні — це людина, яка зазнала моральної, фізичної або майнової шкоди внаслідок кримінального правопорушення. Цей статус людина отримує з моменту подання заяви про вчинення кримінального правопорушення або заяви про залучення до провадження як потерпілого.

Які права має потерпілий, чому важливо скористатись послугами адвоката та як його залучити — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Які права має потерпілий

Отримувати інформацію про хід справи та ознайомлюватися з матеріалами

вимагати відшкодування завданої моральної та/або майнової шкоди

користуватися правничою допомогою адвоката

та інші права відповідно до КПК України.

Чому важливо залучити адвоката

Адвокат стежитиме за дотриманням прав потерпілого

допоможе зібрати та правильно зафіксувати докази.

підготує та подасть процесуальні документи (наприклад, клопотання про допит свідків або цивільний позов про відшкодування шкоди

представлятиме інтереси потерпілого в суді та перед іншими сторонами у справі.

Як отримати послуги адвоката безоплатно

Держава гарантує деяким категоріям осіб безоплатні послуги адвоката, зокрема для представництва їхніх інтересів як потерпілих у кримінальному провадженні. До таких категорій належать люди з низьким доходом, люди з інвалідністю з низькою пенсією, усі діти, ВПО, ветерани війни та деякі інші.

Щоб отримати послугу:

Зверніться до системи надання БПД по консультацію: юрист розгляне ваше питання та перевірить, чи маєте ви право на таку послугу та повідомить, які документи потрібно надати. Подайте заяву та документи, що підтверджують ваше право на отримання послуг адвоката безоплатно. Система надання БПД за результатами розгляду вашої заяви призначає адвоката, який надаватиме послуги. Послуги адвоката, призначеного системою надання БПД, оплачує держава.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/