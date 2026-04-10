Пільги на тверде паливо для ветеранів війни: як отримати допомогу та що потрібно знати

В умовах зростання вартості енергоносіїв питання забезпечення теплом залишається особливо актуальним для соціально вразливих категорій населення. Серед них ‒ ветерани війни, які мають право на державну підтримку, зокрема у вигляді пільг на придбання твердого палива.

Хто має право на пільгу?

Право на отримання пільг на тверде паливо мають ветерани війни відповідно до чинного законодавства України. До цієї категорії належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів, а також загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Пільга надається у разі, якщо житло не забезпечено централізованим опаленням, природним газом або електроенергією для індивідуального опалення.

У чому полягає допомога?

Держава компенсує частину витрат на придбання твердого палива (вугілля, дров, брикетів, тощо) в межах встановлених норм. Розмір пільги залежить від категорії пільговика та діючих соціальних нормативів.

Фінансування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, а виплата проводиться у грошовій формі.

Як оформити пільгу?

Для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу заява подається щороку протягом одного опалювального сезону.

Ветерани війни, які перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, мають право на пільги, або їх законні представники мають звернутись із відповідною заявою про надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі”, до якої додається у разі потреби довідка про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та / або кухонного вогнища на твердому паливі.

Заяву для отримання пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу можна подати особисто ‒ до сервісних центрів Пенсійного фонду України, ЦНАПу або дистанційно ‒ через “Дія.Портал” та мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Пільги на придбання твердого палива є важливим елементом соціального захисту ветеранів війни. Держава продовжує підтримувати тих, хто захищає країну, забезпечуючи базові потреби для комфортного та безпечного проживання.

Олена МИХАЛЬЧЕНКО, заступниця начальника управління ‒ начальниця відділу контролю за правильністю надання державних соціальних допомог управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області