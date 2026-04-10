ДПС за підтримки Мінвету запустила новий сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва

Державна податкова служба за підтримки Міністерства у справах ветеранів України запустила новий сервіс – податковий супровід ветеранського підприємництва. Послугу для захисників та захисниць презентували сьогодні в Києві в Офісі податкових консультантів в. о. Голови ДПС Леся Карнаух та Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

За даними Мінветеранів сьогодні в Україні 1,8 млн ветеранів. Підтримка ветеранського бізнесу для держави – надважливе завдання. Тому, коли для багатьох з них податкові питання стають ледь не «задачкою із зірочкою», сервіси ДПС повинні бути зручними та адаптованими.

«Бути поруч, допомогти, підказати. Це була основна наша мотивація в ДПС, коли народилася ідея нового сервісу – податковий супровід ветеранського підприємництва. Фактично це персональна підтримка ветеранів на всіх етапах ведення бізнесу. Вже найближчим часом вона буде доступною в усіх Офісах в 20 регіонах», – розповіла Леся Карнаух.

Супровід буде системний:

допомога у виборі системи оподаткування ще на старті;

супровід при отриманні грантів;

пояснення кожного кроку — без складної мови і бюрократії;

підтримка вже в процесі роботи бізнесу, а не тільки на етапі відкриття.

Для наших захисників та захисниць удосконалюємо елементи пріоритетного обслуговування: запис без черг; окрема лінія в контакт-центрі; окремий блок у чат-боті; першочергове обслуговування офлайн.

Сьогодні вже понад 150 ветеранів працюють у системі ДПС. Але на цьому ДПС не зупиняється – залучаємо ветеранів до роботи модераторами, щоб вони ставали такою собі точкою довіри для наших захисників та захисниць.

В столичному Офісі податкових консультантів вже працює ветеранка Ірина Ігнатова. Після закінчення служби та проходження лікування вона звернулася до Центру зайнятості. І в ДПС зацікавилися її кандидатурою в межах нового проєкту підтримки ветеранів.

Реалізація ініціативи також відбувається у взаємодії з ветеранськими фондами та профільними спільнотами, Київською школою державного управління імені Сергія Нижного.

Під час презентації один із ветеранів розповів про важливість таких ініціатив. Відаді Ісрафілов, який був добровольцем в ЗСУ, сьогодні разом з родиною розвиває будівельний бізнес. Свого часу отримав грант і вже, завдяки розвитку справи, заплатив чималу суму податків. За його словами, 80% його працівників – це наші ветерани. І тому вкрай важливо спільними зусиллями допомагати тим, хто повернувся з фронту, інтегруватися у цивільне життя. Навчити не лише, як відкрити власну справу, а як сплачувати податки. Бо це фактично кошти на оборону та соціальні видатки.

«Тому вже працюємо над популяризацією нашого нового сервісу. Бо податкова має бути інструментом підтримки, а не бар’єром для наших захисників та захисниць», – наголосила Леся Карнаух.